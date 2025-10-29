Чітких термінів служби у ЗСУ не буде? У Раді розповіли, хто "заблокував це питання"

Українців не так лякає "бусифікація", мобілізація ТЦК, як невизначеність

Роботу у напрямку впровадження чітких термінів служби для українських військовослужбовців зупинено. Було втрачено той час, який міг би це питання врегулювати.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" заявила нардепка від фракції "Європейська солідарність", членкиня комітету з питань нацбезпеки та оборони Ірина Фріз. Повну версію розмови з політикинею про мобілізацію можна прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

За її твердженнями, за умови запровадження термінів служби з кінця 2024 року це не погіршило б нашу обороноздатність.

Більше того, ми б мали можливість до лютого 2025 року підготувати необхідну кількість резерву, яка б стала на заміщення. На жаль, влада принципово заблокувала це питання. А це абсолютно хибний підхід. Українців не стільки лякає "бусифікація", мобілізація ТЦК, скільки невизначеність. І ця невизначеність полягає у відсутності чітких термінів служби. стверджує нардепка

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має право вручати повістки.