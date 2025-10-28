"Повісток виписуватимуть більше": нардеп розповів, коли це станеться і як вплине на мобілізацію
-
-
Мобілізація як йшла, так і буде
Повісток в Україні виписуватимуть більше, якщо "Резерв+" об’єднають з податковими базами та реєстрами виборців. Проте проблеми з мобілізацією навіть у такому разі залишаться.
Що потрібно знати:
- Повісток в Україні може побільшати
- Проблема для ТЦК – знайти цих людей
- Потрібно збільшувати чисельність ТЦК
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко. Повну версію розмови з політиком можна прочитати, перейшовши на посиланням.
Так, відповідаючи на запитання, чи можливе об’єднання "Резерв+" з податковими базами та реєстрами виборців і чи це може покращити ситуацію з мобілізацією, Горбенко заявив, що в такому разі повісток виписуватимуть більше.
Адже інформація зявиться у повному обсязі, особливо по реєстрації ПІН. Тому я думаю, що у ТЦК буде повна база.
При цьому, зазначає нардеп, проблема в іншому – знайти цих людей.
Хтось виїхав за кордон, хтось заброньований, або чомусь отримав інвалідність у 25 років. Кожну ситуацію варто розбирати індивідуально.
Та мобілізація як йшла, так і буде йти. Тут треба збільшувати чисельність складу ТЦК, а це варто робити завдяки демобілізованим.
