Скільки мобілізованих віком 50+ визнають придатними: у ТЦК відповіли

Проблеми зі здоров'ям не завжди перешкода для мобілізації

Чоловіки старше 50 років проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) так само, як і молодші призовники. Медики відсівають їх не частіше за інших. У цьому віці є хвороби, але вони зазвичай не критичні для служби.

Що треба знати:

П'ятдесятирічні часто йдуть контрактниками

Хвороби не завжди перешкода для служби

ВЛК визнає більшість придатними до тилу

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Детальніше читайте у матеріалі: "Де служать мобілізовані у віці 50+ і чому потрібно самим приходити до ТЦК — інтерв'ю спікера".

За словами спікера, усі мобілізовані віком за 50 років проходять військово-лікарську комісію без винятків. Спікер Полтавського ТЦК пояснив, що медики не відсівають їх частіше за молодших призовників.

У цьому віці багато людей мають певні проблеми зі здоров'ям. Проте ці проблеми зазвичай не настільки критичні, щоб унеможливити виконання військових обов'язків.

Переважно ВЛК дають висновок: "Придатний до підрозділів забезпечення, повідомив Роман Істомін.

Серед чоловіків старше 50 років чимало тих, хто йде на службу за контрактом. Принаймні, якщо говорити про рекрутинг ТЦК та СП, таких бійців досить багато. Зараз рекрутингом займаються спеціальні підрозділи бригад, центри рекрутингу та територіальні центри.

Кількість мобілізованих п'ятдесятирічних залишається стабільною. Якщо порівняти 2024 та 2025 роки, то цифри приблизно однакові. Спікер зазначив, що порівнювати мобілізацію сьогодні з початком повномасштабної війни не має сенсу — це два різні процеси.

