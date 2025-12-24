ФОПам доведеться платити більше: які зміни введуть з 1 січня

Нова сума ЄСВ буде обов’язковою для всіх груп

У 2026 році в Україні зросте рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Більшість податків, зборів та обов’язкових платежів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) розраховуються саме від цих показників, тому фінансове навантаження з нового року збільшиться.

Що потрібно знати

Мінімальна зарплата становитиме 8647 грн

Підвищення базових показників призведе до зростання податків та обов’язкових платежів для ФОП

Мінімальний ЄСВ у 2026 році становитиме 1902,34 грн на місяць

Так, мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року становитиме 8647 грн замість 8000 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб із 1 січня 2026 року складе 3328 грн. замість 3028 грн. Про це пише Zaxid.

Які платежі для ФОП зростуть

Підвищення базових соціальних показників спричинить зростання обов’язкових платежів для підприємців на спрощеній системі оподаткування. Йдеться про єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Єдиний податок на місяць буде таким:

для ФОП І групи – 332,8 грн.;

для ФОП ІІ групи – 1729,4 грн.

Для ФОП ІІІ групи єдиний податок становить 5% від доходу і залежить від суми заробленого.

Військовий збір:

для ФОП І та ІІ груп – 864,7 грн на місяць замість 800 грн.

ФОП III групи й надалі сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від доходу.

Мінімальний ЄСВ становитиме 1902,34 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати). Зазначимо, що у 2025 році, коли підприємці платили 1760 грн. Нова сума буде обов’язковою для всіх груп ФОП.

Зі зростанням мінімальної зарплати ліміти доходів ФОП у 2026 році будуть такими:

І група – 1 444 049 грн;

ІІ група – 7 211 598 грн;

ІІІ група – 10 091 049 грн.

