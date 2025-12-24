ФОПам придется платить больше: какие изменения введут с 1 января

Новая сумма ЕСВ будет обязательной для всех групп

В 2026 году в Украине вырастет уровень минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Большинство налогов, сборов и обязательных платежей для физических лиц — предпринимателей (ФЛП/ФОП) рассчитываются именно от этих показателей, потому финансовая нагрузка с нового года увеличится.

Что нужно знать

Минимальная зарплата составит 8647 грн

Повышение базовых показателей приведет к росту налогов и обязательных платежей для ФОП

Минимальный ЕСВ в 2026 году составит 1902,34 грн в месяц

Так, минимальная зарплата с 1 января 2026 составит 8647 грн вместо 8000 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2026 года составит 3328 грн. вместо 3028 грн. Об этом пишет Zaxid.

Какие платежи для ФОП вырастут

Повышение базовых социальных показателей приведет к росту обязательных платежей для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Речь идет о едином налоге, военном сборе и едином социальном взносе (ЕСВ).

Единый налог в месяц будет таким:

для ФОП I группы – 332,8 грн;

для ФОП II группы – 1729,4 грн.

Для ФОП III группы единый налог составляет 5% от дохода и зависит от суммы заработанного.

Военный сбор:

для ФОП I и II групп — 864,7 грн в месяц вместо 800 грн.

ФОП III группы и дальше будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.

Минимальный ЕСВ составит 1902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты). Отметим, что в 2025 году, когда предприниматели платили 1760 грн. Новая сумма будет обязательной для всех групп ФОП.

С ростом минимальной зарплаты лимиты доходов ФОП в 2026 году будут следующими:

I группа – 1 444 049 грн;

II группа – 7 211 598 грн;

III группа – 10 091 049 грн.

