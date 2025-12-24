ФОПам придется платить больше: какие изменения введут с 1 января
Новая сумма ЕСВ будет обязательной для всех групп
В 2026 году в Украине вырастет уровень минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Большинство налогов, сборов и обязательных платежей для физических лиц — предпринимателей (ФЛП/ФОП) рассчитываются именно от этих показателей, потому финансовая нагрузка с нового года увеличится.
Что нужно знать
- Минимальная зарплата составит 8647 грн
- Повышение базовых показателей приведет к росту налогов и обязательных платежей для ФОП
- Минимальный ЕСВ в 2026 году составит 1902,34 грн в месяц
Так, минимальная зарплата с 1 января 2026 составит 8647 грн вместо 8000 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2026 года составит 3328 грн. вместо 3028 грн. Об этом пишет Zaxid.
Какие платежи для ФОП вырастут
Повышение базовых социальных показателей приведет к росту обязательных платежей для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Речь идет о едином налоге, военном сборе и едином социальном взносе (ЕСВ).
Единый налог в месяц будет таким:
- для ФОП I группы – 332,8 грн;
- для ФОП II группы – 1729,4 грн.
- Для ФОП III группы единый налог составляет 5% от дохода и зависит от суммы заработанного.
Военный сбор:
- для ФОП I и II групп — 864,7 грн в месяц вместо 800 грн.
- ФОП III группы и дальше будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.
Минимальный ЕСВ составит 1902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты). Отметим, что в 2025 году, когда предприниматели платили 1760 грн. Новая сумма будет обязательной для всех групп ФОП.
С ростом минимальной зарплаты лимиты доходов ФОП в 2026 году будут следующими:
- I группа – 1 444 049 грн;
- II группа – 7 211 598 грн;
- III группа – 10 091 049 грн.
