В Україні введуть новий податок "на відновлення"? Гетманцев дав остаточну відповідь

Нардеп відреагував на заяву Альони Шкрум щодо запровадження ще одного податку для громадян України

В Кабінеті міністрів України працюють над створенням окремого Фонду відбудови. Для наповнення його коштами після закінчення війни може з'явитися спеціальний податок.

Про це заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум розповіла в інтервʼю українській редакції Forbes.

"У перспективі Фонд відбудови може наповнюватися від окремого податку, як це робили в Японії, зазначила заступниця міністра", – йдеться у публікації.

На повідомлення миттєво відреагував очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

"Друзі, я не знаю, хто буде приймати рішення про джерела відновлення країни після війни. Але, ні, в жодному випадку, ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення", – написав він у Telegram.

За словами нардепа, джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції. Також на відбудову України мають бути спрямовані репараційні гроші від РФ.

"Крапка. Заявляю це як Секретар Ради з відновлення. Прямо так і передайте в КМ (Кабінет міністрів — ред.)", – резюмував Гетманцев.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов виступив на захист малого бізнесу на тлі можливого запровадження ПДВ для ФОПів. На його думку, підвищення податків для підприємців може спричинити масове закриття бізнесів.