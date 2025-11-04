Всі українці можуть отримати від 1000 до 6500 гривень. Коли і як подати заявку
Близько 10 мільйонів українців отримають допомогу в межах програми "Зимова підтримка". Прийом заявок триватиме місяць.
В Україні з 15 листопада розпочнеться прийом заявок на участь у державній програмі "Зимова підтримка", за якою громадяни зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 1000 гривень. Для соціально вразливих категорій населення передбачені додаткові виплати по 6500 гривень.
Що потрібно знати
- В Україні з 15 листопада стартує прийом заявок на програму "Зимова підтримка"
- Громадяни можуть отримати разову виплату 1000 грн, а соціально вразливі категорії — 6500 грн
- Прийом заявок триватиме до 15 грудня
- Очікується близько 10 млн звернень, на це передбачено 14 млрд грн у державному бюджеті
Дати озвучив міністр соцполітики Денис Улютін. Закінчать приймання заявок 15 грудня, тож в українців буди місяць, щоб скористатись допомогою. Загалом у межах програми очікується близько 10 мільйонів звернень, а в державному бюджеті на це вже закладено 14 мільярдів гривень.
Хто може отримати допомогу
Усі громадяни України зможуть подати заявку на разову виплату у 1000 гривень, яку можна буде використати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, проїзду або інших необхідних зимових витрат.
Хто має право на 6500 гривень
Підвищену допомогу у розмірі 6500 гривень отримають:
- сім’ї з дітьми
- родини, де діти перебувають під опікою
- дитячі будинки сімейного типу
- діти з малозабезпечених родин
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб
- одинокі пенсіонери.
Як подати заявку
Детальна інформація про порядок отримання виплат з’явиться 15 листопада. Очікується, що механізм подачі заяв залишиться таким самим, як і торік: онлайн через застосунок "Дія" або офлайн — у відділеннях банків чи Укрпошти.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у межах "Зимової підтримки" цьогоріч також заплановані також й інші способи допомоги. Серед них — можливість чекапу організму для людей за 40 та надання 3000 кілометрів безоплатного проїзду поїздами Укрзалізниці. Щодо ініціативи УЗ в мережі точаться дискусії. Відомо, що скористатись ними можна тільки тоді, коли низький попит на квитки.