Не все очевидно: как и на что можно потратить тысячу Зеленского на Rozetka (инструкция)
В поддержке маркетплейса дали разъяснение
С тысячей Зеленского, которой разрешили расплачиваться в Rozetka, возникли трудности. В магазине объяснили, как и на что реально можно тратить деньги.
Что нужно знать:
- Тысячу Зеленского нельзя тратить на все украинские товары на Rozetka
- Контрольную закупку совершить не удалось
- В магазине объяснили, как воспользоваться средствами
Об этом сообщает "Телеграф".
24 декабря правительство Украины расширило перечень сетей, в которых можно расплачиваться средствами Зимней поддержки. В число магазинов вошла и Rozetka, однако, как выяснили наши корреспонденты, потратить деньги оказалось не так просто. Нам так и не удалось совершить контрольную закупку. Подробнее об этом читайте в материале, перейдя по ссылке.
25 декабря в поддержке Rozetka дали разъяснение по поводу того, как и на что можно тратить средства.
На данный момент тысячей Зеленского можно оплачивать: книги и продукты питания украинского производства.
"На каждом товаре, который можно оплатить, и при оформлении заказа будет отображаться тип оплаты: Оплатить онлайн картой "Национальный Кешбэк", — объяснили в магазине.
На что вообще можно тратить тысячу Зеленского
1 000 грн помощи можно использовать:
- на оплату коммунальных и почтовых услуг,
- благотворительность,
- товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".