Не все очевидно: как и на что можно потратить тысячу Зеленского на Rozetka (инструкция)

Денис Подставной
Зимняя поддержка в Розетке Новость обновлена 25 декабря 2025, 11:54
Зимняя поддержка в Розетке

В поддержке маркетплейса дали разъяснение

С тысячей Зеленского, которой разрешили расплачиваться в Rozetka, возникли трудности. В магазине объяснили, как и на что реально можно тратить деньги.

Что нужно знать:

  • Тысячу Зеленского нельзя тратить на все украинские товары на Rozetka
  • Контрольную закупку совершить не удалось
  • В магазине объяснили, как воспользоваться средствами

24 декабря правительство Украины расширило перечень сетей, в которых можно расплачиваться средствами Зимней поддержки. В число магазинов вошла и Rozetka, однако, как выяснили наши корреспонденты, потратить деньги оказалось не так просто. Нам так и не удалось совершить контрольную закупку. Подробнее об этом читайте в материале, перейдя по ссылке.

25 декабря в поддержке Rozetka дали разъяснение по поводу того, как и на что можно тратить средства.

На данный момент тысячей Зеленского можно оплачивать: книги и продукты питания украинского производства.

"На каждом товаре, который можно оплатить, и при оформлении заказа будет отображаться тип оплаты: Оплатить онлайн картой "Национальный Кешбэк", — объяснили в магазине.

На что вообще можно тратить тысячу Зеленского

1 000 грн помощи можно использовать:

  • на оплату коммунальных и почтовых услуг,
  • благотворительность,
  • товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".

