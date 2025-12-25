Не все очевидно: как и на что можно потратить тысячу Зеленского на Rozetka (инструкция)

В поддержке маркетплейса дали разъяснение

С тысячей Зеленского, которой разрешили расплачиваться в Rozetka, возникли трудности. В магазине объяснили, как и на что реально можно тратить деньги.

Что нужно знать:

Тысячу Зеленского нельзя тратить на все украинские товары на Rozetka

Контрольную закупку совершить не удалось

В магазине объяснили, как воспользоваться средствами

Об этом сообщает "Телеграф".

24 декабря правительство Украины расширило перечень сетей, в которых можно расплачиваться средствами Зимней поддержки. В число магазинов вошла и Rozetka, однако, как выяснили наши корреспонденты, потратить деньги оказалось не так просто. Нам так и не удалось совершить контрольную закупку. Подробнее об этом читайте в материале, перейдя по ссылке.

25 декабря в поддержке Rozetka дали разъяснение по поводу того, как и на что можно тратить средства.

На данный момент тысячей Зеленского можно оплачивать: книги и продукты питания украинского производства.

"На каждом товаре, который можно оплатить, и при оформлении заказа будет отображаться тип оплаты: Оплатить онлайн картой "Национальный Кешбэк", — объяснили в магазине.

На что вообще можно тратить тысячу Зеленского

1 000 грн помощи можно использовать:

на оплату коммунальных и почтовых услуг,

благотворительность,

товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".