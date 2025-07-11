Є лічені хвилини: за скільки часу різні типи ракет та дронів Росії долітають до Києва (інфографіка)

Ракета 3М22 "Циркон" вважається однією з найнебезпечніших завдяки своїй гіперзвуковій швидкості

Україна щодня зазнає атак з боку Росії — у повітрі одночасно можуть летіти дрони, крилаті та балістичні ракети. Усе частіше ці удари стають блискавичними, а час на реагування — критично малим.

"Телеграф" отримав від джерел деталізовані дані про підлітний час різних типів ракет і дронів до Києва.

Балістичні ракети — лічені хвилини

Найшвидшими у досягненні цілі є балістичні ракети. Зокрема, ракета X-47M2 "Кинджал", запущена з Липецької області РФ, долітає до Києва за 3,2 хвилини, а з окупованого Криму — лише за 2,4 хвилини. Якщо ж запуск здійснюється з півночі Каспійського моря (2 000 км), то час польоту складає 8 хвилин.

Ще один небезпечний тип — 9М723 "Іскандер-М". Із Брянська до Києва така ракета летить 2,4 хвилини, із Курської області — 3,5 хвилини, а з ТОТ Криму — 4,8 хвилини.

Зазначимо, що навіть системи протиповітряної оборони РФ, як-от С-400 із ракетами 40Н6Е, можуть використовуватись для ударів по наземних цілях. Так, ракета, випущена з Брянської області, досягає Києва за 3,2 хвилини, а з Курської області — за 4,9 хвилини.

Інфографіка "Підлітний час балістичних ракет до Києва"

Крилаті ракети — лише деякі повільні

Ракета 3М22 "Циркон", імовірно, найнебезпечніша через свою гіперзвукову швидкість. Вона здатна долетіти з території Криму до Києва всього за 3,5 хвилини, а з Курської області — за 2,7 хвилини.

Водночас 3М14 "Калібр", хоч і не така швидка, може запускатися з надзвичайно далеких позицій — з Каспію або Середземного моря. Звідти час польоту — до 25 хвилин, із Криму — 7-10 хвилин.

Крилата ракета Х-101 (або Х-555), яка часто запускається стратегічною авіацією, летить із Каспійського моря до Києва 2 години 50 хвилин, а з ТОТ Криму — 51 хвилина.

Крилата ракета Р-500 (9М728/9М729), що є складовою комплексу "Іскандер-К", має меншу швидкість, однак теж становить серйозну загрозу. Із Брянська до Києва вона долітає за 4–5 хвилин, з Курської області — за 6 хвилин, а з окупованого Криму — за 7-10 хвилин.

Ракета Х-59МК2 (або Х-69) долітає з Брянської області за 13,7 хвилини, а з Курська — за 17,3 хвилини.

Інфографіка "Підлітний час крилатих ракет до Києва"

Дрони — повільні, але часто масові

Окремо слід звернути увагу на дрони-камікадзе типу Shahed-136. Вони долають відстань із Брянська до Києва приблизно за 2 години, з Криму — за 4-4,5 години, а з Приморська — за 5 годин. Попри тривалість польоту, саме дрони часто використовуються для виснаження ППО та психологічного тиску.

Інфографіка "Підлітний час дронів до Києва"

Наведені інфографіки ще раз підкреслюють: у разі ракетного нападу з територій, близьких до Києва, українській ППО та системам оповіщення залишається щонайбільше кілька хвилин для реагування. Особливо це стосується гіперзвукових ракет і балістичних носіїв, які летять із Криму, Брянська чи Курської області.

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