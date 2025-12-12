Долетить до Москви та Мінська? Яка зона ураження українського "Сапсану" (карта)

Бойова частина ракети важить майже 500 кг

Український ракетний комплекс "Сапсан" може дістати не тільки до Москви, а ще до кількох великих міст Росії та Білорусі. Пропагандисти вже публікують мапи з зоною ураження.

Що треба знати:

Президент Зеленський 9 грудня підтвердив, що Україна вже використовує "Сапсан" для ударів по РФ

Над створенням цього ОТРК Київ працював понад 10 років

Дальність зони ураження ракет складає понад 300 км

Як зазначають росЗМІ, в зоні ураження "Сапсану" знаходяться Москва, Тула та два великих міста Білорусі — Мінськ та Вітебек. На карті добре показано, яка велика зона роботи цієї ракети та чому росіяни так її бояться.

Зона ураження ракети "Сапсан"

За даними "Мілітарного", у 2025 році оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" вийшов у серійне виробництво та системне застосування. Відомо, що на початок 2022 року велася розробка ОТРК під два типи ракет: діаметром 900 мм із дальністю 500 км для власного використання та діаметром 600 мм із дальністю 280 км з перспективою експорту. Бойова частина в обох варіантах передбачалася на рівні 500 кг.

Що відомо про "Сапсан" та його характеристики

"Сапсан" — оперативно-тактичний ракетний комплекс, над яким Україна працювала 10 років — з 1994 по 2024 роки (орієнтовно, з паузами). Ця ракета під час випробувань досягала швидкості у 5,2 маха (близько 6370 км/год). Для порівняння: американська ракета ATACMS, яку росіянам не вдається перехопити, має швидкість приблизно 3 маха, а російський "Іскандер-М" — близько 6 махів.

Характеристика ОТРК "Сапсан"

Відомо, що "Сапсан" має бойову частину вагою 480 кг. Для порівняння: у вже згаданої ATACMS маса бойової частини у фугасній версії становить 227 кг. У травні 2025 відбулися випробування у бойових умовах балістичної ракети. Вона подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт.

Раніше "Телеграф" розповідав про нову фішку росіян з "шахедами", яка робить їх ще небезпечнішими.