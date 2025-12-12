Долетить до Москви та Мінська? Яка зона ураження українського "Сапсану" (карта)
Бойова частина ракети важить майже 500 кг
Український ракетний комплекс "Сапсан" може дістати не тільки до Москви, а ще до кількох великих міст Росії та Білорусі. Пропагандисти вже публікують мапи з зоною ураження.
Що треба знати:
- Президент Зеленський 9 грудня підтвердив, що Україна вже використовує "Сапсан" для ударів по РФ
- Над створенням цього ОТРК Київ працював понад 10 років
- Дальність зони ураження ракет складає понад 300 км
Як зазначають росЗМІ, в зоні ураження "Сапсану" знаходяться Москва, Тула та два великих міста Білорусі — Мінськ та Вітебек. На карті добре показано, яка велика зона роботи цієї ракети та чому росіяни так її бояться.
За даними "Мілітарного", у 2025 році оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" вийшов у серійне виробництво та системне застосування. Відомо, що на початок 2022 року велася розробка ОТРК під два типи ракет: діаметром 900 мм із дальністю 500 км для власного використання та діаметром 600 мм із дальністю 280 км з перспективою експорту. Бойова частина в обох варіантах передбачалася на рівні 500 кг.
Що відомо про "Сапсан" та його характеристики
"Сапсан" — оперативно-тактичний ракетний комплекс, над яким Україна працювала 10 років — з 1994 по 2024 роки (орієнтовно, з паузами). Ця ракета під час випробувань досягала швидкості у 5,2 маха (близько 6370 км/год). Для порівняння: американська ракета ATACMS, яку росіянам не вдається перехопити, має швидкість приблизно 3 маха, а російський "Іскандер-М" — близько 6 махів.
Відомо, що "Сапсан" має бойову частину вагою 480 кг. Для порівняння: у вже згаданої ATACMS маса бойової частини у фугасній версії становить 227 кг. У травні 2025 відбулися випробування у бойових умовах балістичної ракети. Вона подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт.
