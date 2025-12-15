Чому ЗРК випускають одразу дві ракети: секрет роботи ППО

Чим складніша мета, тим вищий шанс, що на її перехоплення буде випущено кілька протиракет

Системи ППО, щоб уразити ціль, найчастіше випускають одразу дві ракети. Це дорого з економічного погляду, але пояснюється досить просто.

Вся річ у тому, що багато протиракет мають свою точність та характеристики. Але ніколи ймовірність влучення не досягає 100 відсотків. Завжди є шанс на промах, особливо коли йдеться про ціль, яка явно не хоче, щоб її збили та всіляко цьому перешкоджає, випускаючи пастки та маневруючи. Чим складніша ціль, тим вищий шанс, що на її перехоплення буде випущено саме дві ракети, а не одна.

Так, наприклад, у найдосконалішої системи, яка є на озброєнні України — ЗРК Patriot, такі характеристики:

"Patriot" PAC-3 — ймовірність ураження літака — 0,8-0,9, тактичної ракети — 0,6-0,8 однією ракетою без перешкод.

З цих даних чітко видно, що завжди є хоч і маленький, але шанс промаху. А якщо ціль становить підвищену небезпеку чи цінність нівелювати ці 0,2-0,4 відсотка і допомагає пуск двох ракет.

"Коли ракета вже в зоні ураження, її знищують однією або двома протиракетами. Як правило, випускають дві, щоб ймовірність влучення була вищою", — раніше пояснював спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

