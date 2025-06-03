Для порятунку є лічені хвилини. За скільки "Кинджал" долітає до українських міст (карта)

Найменше часу на те, щоб добігти до укриття є у жителів Сум

Росіяни вдарили ракетою "Кинджал" по Миколаєву. На щастя, минулося без жертв, але це дуже загрозлива зброя.

"Телеграф" нагадує, за скільки часу "Кинджал" може долетіти до українських міст. За даними моніторингових каналів, 3 червня МіГ-31К (носій "Кинджалу") вперше здійснив бойовий виліт з авіабази "Ахтубінськ". Раніше усі пуски "Кинджалів" виконувалися лише з аеродрому "Саваслейка". Росія змінює тактику й визначити ймовірність запуску цих ракет тепер буде значно складніше. Українців закликають не нехтувати небезпекою.

Авіабаза Ахтубінськ розташована приблизно за 600 км від України

Що відомо про ракету "Кинджал"

"Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Максимальна швидкість ракети — 4080 м/c або 14 688 км/год. Може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО.

Традиційно російська армія використовує як носій Х-47М2 "Кинджал" спеціально модернізовані для цього перехоплювачі МіГ-31. Як можливий носій також називали дальній бомбардувальник Ту-22М.

"Кинджал" може долетіти до міст України за лічені хвилини

На інфографіці показаний час підльоту "Кинджала" до різних українських міст з аеродрому "Саваслейка". Авіабаза "Ахтубінськ", з якої росіяни здійснили бойовий виліт МіГ-31К для запуску "Кинджалу" 3 червня, розташований приблизно за 600 км від України, в Астраханській області (на північно-східній околиці Ахтубінська). Відстань від Саваслейки до України — 660 км. Тому час підльоту "Кинджала", враховуючи його швидкість, суттєво не відрізняється.

Скільки хвилин летить "Кинджал" до українських міст:

Київ — 3 хвилини 5 секунд

Запоріжжя — 3 хвилини 50 секунд

Дніпро — 3 хвилини 20 секунд

Харків — 3 хвилини рівно

Суми — 1 хвилина 30 секунд

Рівне — 5 хвилин 10 секунд

Львів — 6 хвилин 20 секунд

Ужгород — 7 хвилин 20 секунд

Полтава — 2 хвилини 40 секунд

Херсон — 4 хвилини 55 секунд

Миколаїв — 5 хвилин 20 секунд

Одеса — 5 хвилин 10 секунд

Вінниця — 3 хвилини 40 секунд

Черкаси — 4 хвилини 50 секунд

Раніше "Телеграф" детально розповідав про особливості ракети "Кинджал". За деякими оцінками, авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" насправді не є гіперзвуковою зброєю, фактично являючи собою аеробалістичну ракету (балістичну ракету повітряного базування).