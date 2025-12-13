Не тільки Буковель та Львів: де в Україні можна атмосферно та бюджетно зустріти Новий рік

Головне – взяти із собою святковий настрій

Наближається Новий рік, і настав час якнайшвидше визначатися з планами — де і як його зустрічати. Карпати, зокрема, Буковель, традиційно залишаються найпопулярнішим вибором серед українців на зимові свята, проте яскраво відпочити можна не лише там.

"Телеграф" підготував для вас цікаві варіанти для затишного та спокійного святкування Нового року. Кожне місто України по-своєму особливе.

Де в Україні зустріти Новий рік 2026

Славське

Якщо хочете на свято вибратися в гори, але не в Буковель, де ціни можуть "кусатися", тоді обирайте Славське. Цей курорт приваблює спокійнішою атмосферою, тому що там менше туристів і доступніші ціни. Тут є траси як для новачків, так і досвідчених лижників, а варіанти розміщення легко підібрати під різні запити.

Славське відпочинок

На Booking, наприклад, можна знайти номер/кімнату для двох з 31 грудня по 2 січня від 2 400 гривень — це базові умови без сніданків, проте є безліч інших варіантів із більш комфортними пропозиціями.

Кам’янець-Подільський

Прекрасне місто, яке підійде для спокійного святкування Нового року без сильних витрат. У Кам’янці-Подільському можна відвідати не тільки відому фортецю, але й інші пам’ятки та музеї, а також насолодитися смачною кухнею.

Що стосується житла, на Booking можна знайти номер/будиночок для двох на період (наприклад, з 31 грудня по 2 січня) від 1500 гривень. Вартість апартаментів залежить від рівня комфорту, розташування та додаткових зручностей.

Кам’янець-Подільський взимку

Мукачево

Це одне з найатмосферніших міст Закарпаття, яке чудово підходить для яскравої та при цьому недорогої зустрічі Нового року. Тут гармонійно поєднуються європейський шарм, старовинні вулички та знакові локації на кшталт замку Паланок.

На Booking можна знайти двомісний номер (на той же період) від 2 000 гривень, а бюджетніші варіанти в хостелах стартують від 1 200 гривень. Можна вибрати житло під будь-який формат відпочинку.

Мукачево відпочинок Новий рік 2026

Чернівці

Чернівці підкорюють своєю затишною атмосферою, вишуканою архітектурою та неспішним ритмом, який ідеально підходить для спокійного святкування Нового року. Там можна бюджетно відпочити та насолодитися місцевою кухнею.

На Booking апартаменти на період новорічних свят можна забронювати за ціною від 1 400 гривень – залежно від умов та місця розташування.

Новий рік у Чернівцях

Вінниця

Відмінний вибір для зустрічі Нового року, оскільки Вінниця поєднує затишну атмосферу з історичними пам’ятками та комфортом для зимових прогулянок. Місто пропонує безліч красивих локацій, святкову ілюмінацію та тематичні заходи.

Щодо проживання, на Booking можна підібрати варіанти на період з 31 грудня по 2 січня від 1 700 гривень та вище. Хостели коштуватимуть дешевше. Чим вищий рівень комфорту, тим вища вартість апартаментів.

Вінниця взимку

