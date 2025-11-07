У Буковелі загорівся елітний готель. Усі подробиці пожежі (відео, фото)

Величезний стовп диму здійнявся над закладом

У п'ятницю, 7 листопада, в Буковелі спалахнула сильна пожежа. Попередньо горить готель "Premium Club SPA".

Про це повідомляють місцеві канали. Причина займання та чи є жертви наразі не відомо.

Що треба знати:

Вдень 7 листопада загорівся один з готелів в Буковелі

Вогонь швидко поширився та утворився потужний стовп диму

Рятувальники вже працюють на місці пожежі

"Палає готель у Буковелі. Наразі невідомо, що саме за будівля горить, проте на місці вже чутно пожежників", — пишуть місцеві канали.

На опублікованих відео видно, що вогонь охопив дах готелю й досить швидко поширюється. Вже утворився великий стовп диму, який видно за кілька сотень метрів від займання. Інформація про постраждалих не надходила.

"Схоже, врятувати готель Premium Club SPA у Буковелі не вдасться — пожежа посилюється, роботи з гасіння тільки розпочали", — місцеві канали.

Що відомо про готель "Premium Club SPA"

Це готель Карпатах, який знаходиться у селі Поляниця, поблизу курорту Буковель. Комплекс має близько 80 номерів різного класу. Його особливість закрита та відкрита зона басейнів, SPA-центр. Готель пропонує сніданки "шведський стіл", харчування європейською кухнею та невеликі заходи.

Premium Club SPA

Басейн у Premium Club SPA

Premium Club SPA

Окрім того, на територію готелю є спеціальна зона "18+" та відповідні номери, які облаштовані великими ліжками, ваннами тощо. Вартість готель не оголошує публічно, однак відвідувачі отримують доступ до СПА-зони, тренажерного залу, лазні, басейну, зони "18+" та триразове харчування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Хмельниччині у житловому будинку пролунав вибух. Причиною називають витік газу. Зруйновано кілька поверхів, є постраждалі.