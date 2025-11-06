"А де люди?" У що Росія перетворила відомий ринок Генічеська (відео)

Генічеськ окупували ще у 2022 році

У мережі показали свіже відео з тимчасово окупованого Генічеська на Херсонщині. У кадр потрапив відомий ринок, який до війни був дуже популярним.

"Телеграф" покаже, як ринок у Генічеську виглядав до російської окупації та що з ним сталось зараз. Зауважимо, що окупували місто на Херсонщині з першого дня повномасштабного вторгнення.

Зараз сам Генічеськ та ринок занепадають. Як видно на відео, від популярного базару майже нічого не залишилось. Торгівельні ряди майже пусті, товару малу, людей ще менше. На цьому наголошують й в коментарях.

Генічеськ на карті

Чимало українців написали, що на цьому ринку до російського вторгнення було дуже багато людей, а особливо влітку. Прилавки ломились від кількості товару, переважна більшість якого складала риба.

Добре демонструють занепад ринку в Генічеську старі фото, коли тут ніде було яблуку впасти. На кадрах видно й чималу кількість людей, й товару на прилавку. І така картина спостерігалась не тільки влітку, коли починався пляжний сезон, а й взимку. Адже в самому місті проживало до 20 тисяч осіб.

Легендарні азовські бички

Ринок у Генічеську був популярним

Кількість людей на ринку до окупації

На ринку до окупації продавали багато риби

