Екоцид під прикриттям війни: два роки з підриву Каховської ГЕС (фото, відео)

Це був не "військовий об’єкт", а життєво важлива гідроспоруда

Роковини катастрофи — 6 червня минає другий рік від дня екоциду, який свідомо вчинила Росія. В ніч на цей день 2023 року російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Це був заздалегідь спланований і прорахований терористичний акт.

Після підриву 11 із 28 прольотів греблі були зруйновані. Сталося забруднення води — в річку потрапило понад 150 тонн технічного мастила з машинних залів. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

Затопило Херсон/ Фото: Ян Доброносов

Затоплені будинки Висота рівня води Людей евакуйовували човнами

Удар прийшовся в першу чергу на окуповану частину Херсонщини — тож точну кількість загиблих встановити досі неможливо. За офіційними даними, загинули щонайменше 34 людини, ще 28 отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. Постраждали щонайменше 180 населених пунктів. Евакуювали майже 4 тисячі людей. Окупанти відкривали вогонь по цивільних під час евакуації.

Зруйновані життя /Ян Доброносов, "Телеграф" Люди евакуйовувались разом з домашніми тваринами Перші поверхи будинків були затоплені кілька днів

Каховське водосховище, зруйноване внаслідок підриву, забезпечувало стабільну роботу найбільшої в Європі атомної станції — Запорізької. Через підрив ГЕС частина населених пунктів півдня втратила доступ до питної води. Цей злочин торкнувся не тільки України — його наслідки відчуваються для всіх країн на березі Чорного моря.

Каховське водосховище перетворилось на плавні

Каховське водосховище до та після

Збитки складно оцінити — за висновками OSINT-дослідників з InformNapalm, масштаби цього теракту можна порівняти з наслідками використання тактичної ядерної зброї потужністю 5–10 кілотонн.

Як і при ядерному ударі, підрив призвів до:

евакуації населення та знищення критичної інфраструктури

забруднення Чорного моря

припинення водопостачання і логістичних зв’язків

масового отруєння довкілля.

Зокрема загинули 11,4 тонн риби. Понад дві тисячі тварин та рослин втратили місця існування. Затоплені — сотні кв.кілометрів землі.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед міст України, які опинились без достатньої кількості питної води після підриву Каховської ГЕС — Марганець. Наразі тут серйозні проблеми із постачанням.