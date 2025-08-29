Раніше тут була юрба туристів, а зараз — пустота: на що Росія перетворила відомий курорт Азовського моря (відео)

До війни селище відвідували тисячі туристів

З 2022 року під російською окупацією опинилися численні українські курорти, і зараз багато хто з них перебуває у жалюгідному стані. Крім улюбленої Кирилівки, "мертвий" сезон закінчується і в селищі Щасливцеве на Херсонщині.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як зараз виглядає курорт Азовського моря. У мережі показали свіже відео, на якому зображений порожній пляж.

Як виглядає курорт Щасливцеве під окупацією

Селище Щасливцеве, яке розташоване в Генічеському районі на Арабатській Стрілці, було одним із відомих курортів на Азовському морі. Щорічно його відвідували тисячі туристів, бо в ньому було все для відпочинку: готелі, бази відпочинку, пансіонати, ресторани та різні розваги для відпочивальників.

Щасливцеве до війни

Але з 2022 року все змінилося, бо курорт потрапив під російський контроль. Зараз там "мертвий" сезон, тому що багато об’єктів закинуто та закрито. Раніше тим вирувало життя, лунав сміх та веселощі, а зараз — порожні пляжі, на яких розкидані водорості.

Судячи з недавніх відео, опублікованих у TikTok, море на курорті чисте, але на пляжі знаходиться лише кілька людей та чайки, ніхто не купається.

Користувачі пишуть, що дуже сумують за Арабатською Стрілкою, оскільки з нею пов’язані найприємніші спогади. Українці вірять, що повернуть назад свої землі та зможуть знову відвідати улюблені курорти.

