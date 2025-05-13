Була популярним курортом, а стала містом-привидом: як окупація знищила Голу Пристань

Ось у що перетворилася курортна Гола Пристань після окупації та підриву ГЕС

Гола Пристань – колись популярний курорт на Херсонщині, куди їхали за термальними джерелами та лікувальними грязями, тепер перетворилася на безлюдне затоплене місто під окупацією. Росіяни захопили містечко в перший тиждень повномасштабного вторгнення, а в червні 2023 року після підриву Каховської ГЕС велика частина території опинилася під водою.

Бази відпочинку та готелі тепер показують статус "тимчасово закрито", а від славнозвісного фестивалю лишилися тільки спогади. "Телеграф" зібрав у мережі відео спустошеного курорту, де раніше проходив знаменитий фестиваль "Кавуновий рай".

Гола Пристань до окупації

До повномасштабної війни Гола Пристань була відомим курортним містечком на березі річки Конка поблизу Дніпра. Туристи приїжджали сюди за термальними джерелами, лікувальними грязями озера Соляного та спокійним відпочинком серед багатої природи. Околиці міста вкривали очерети, верби та дуби, а численні протоки створювали ідеальні умови для риболовлі й катання на човнах.

Гола Пристань до окупації

Гола Пристань до окупації

Гола Пристань до окупації

Гола Пристань до окупації

У місті працювали десятки пансіонатів, баз відпочинку та готелів на будь-який гаманець. Піщані пляжі з плавним заходом у воду особливо подобалися родинам з дітьми. На затишній набережній розташовувалися літні кафе з місцевою кухнею, а на ринку продавали славетні херсонські кавуни та дині.

Візитівкою міста був фестиваль "Кавуновий рай", який щороку проходив у серпні. Це свято збирало туристів з усієї України, адже кавуни тут були не просто їжею, а справжньою культурною цінністю. Під час фестивалю виступали народні колективи, працювали ярмарки місцевих ремісників.

Світлини з фестивалю у Голій Пристані

Світлини з фестивалю у Голій Пристані

Світлини з фестивалю у Голій Пристані

Гола Пристань після окупації та затоплення

Російські війська окупували Голу Пристань 27 лютого 2022 року в перші дні повномасштабного вторгнення. Місцеві жителі намагалися чинити опір – 8 березня вийшли на центральну площу з українськими прапорами, але окупанти почали викрадати людей.

Протест жителів Голої Пристані проти окупації

Найстрашніша трагедія сталася 6 червня 2023 року після підриву Каховської ГЕС. Близько другої години ночі вибухи знищили греблю, і потоки води накрили населені пункти нижче за течією Дніпра. Гола Пристань опинилася серед найбільш постраждалих – вода затопила значну частину міста.

Тепер колишній курорт порожній. Бази відпочинку та готелі закриті, пляжі затоплені або пошкоджені. У Google-пошуку всі курортні заклади показують статус "тимчасово закрито". Від колишньої туристичної інфраструктури майже нічого не залишилося, а фестиваль "Кавуновий рай" більше не проводиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у що росіяни перетворили Залізний Порт за три роки. До війни місто було популярним курортом, а стало безлюдним місцем.