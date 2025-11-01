Суцільні руїни та купа безпритульних тварин. Як зараз виглядає прифронтова Костянтинівка (репортаж)

У місті дедалі частіше ховають людей просто у дворах

Постійні російські атаки на Донбасі перетворили Костянтинівку на руїни. Місто буквально заповнене згорілими будинками, зруйнованими багатоповерхівками та могилами.

Про це свідчать фото, які зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він побував в цьому місті 1 листопада 2025 року.

Що треба знати:

За картами DeepState, росіяни вже майже підійшли до Костянтинівки

У місті й досі залишаються люди, які відмовляються евакуюватися

Першим на свіжих фото в око впадає те, наскільки сильно зруйнували окупанти місто. Вони не зайшли в нього, а вже перетворили на привида регулярними атаками. Чимало будинків чорні від пожеж, не мають стін та стелі. Загалом в Костянтинівці важко знайти бодай один цілий будинок.

Костянтинівка на карті

Згоріла багатоповерхівка. Фото: Ян Доброносов

Руїни у місті. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз

Однак, попри загрозу обстрілів, відсутність світла, води та газу, є люди, які й досі тут живуть. Готують їжу вони на відкритому вогні на вулиці, воду беруть зі свердловин, а продукти їм привозять військові та волонтери. Разом з людьми Костянтинівка наповнена безпритульними собаками, котами, яких також підгодовують.

Пес з хлібом. Фото: Ян Доброносов

Коти в Костянтинівці. Фото: Ян Доброносов

У місті багато безпритульник тварин. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз

Люди й досі залишаються у місті. Фото: Ян Доброносов

Більшість місцевих на зимовий період перебрались у вцілілі приватні будинки, які є змога протопити вугіллям чи дровами. Але й тут є проблема, адже росіяни можуть відслідковувати такі будинки і бити саме по них. Чимало людей загинуло у місті не тільки через атаки, їх ховають просто у дворах.

Ховають бабусю у Костянтинівці. Фото: Ян Доброносов

Коза пасеться у Костянтинівці. Фото: Ян Доброносов

Заклик до Трампа надати Україні Томагавки. Фото: Ян Доброносов

Посуд, у якому люди готують їсти в Костянтинівці. Фото: Ян Доброносов

Досить добре на фото видно, як вже зносилась антидронова сітка, якою обвішали "дорогу життя" до Костянтинівки. Однак вона й досі працює, та дозволяє місцевим безпечно пересуватись, хоча й має чимало прогалин.

Дорога, яку захистили антидроновими сітками. Фото: Ян Доброносов

Дорога життя до Костянтинівки. Фото: Ян Доброносов

Як виглядає Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Зруйнована багатоповерхівка у Костянтинівці. Фото: Ян Доброносов

Атракціон у Костянтинивці. Фото: Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Покровську почався контрнаступ, яким нібито керує голова ГУР Кирило Буданов.