Навіть у жителів води забрали домівку: на що росіяни перетворили річку під Донецьком за роки окупації (відео)

Річка Кальміус у тимчасово окупованому Донецьку практично зникла під завалами сміття. За роки окупації водоймою ніхто не займався, і тепер на її місці — лише старі шини. Від колись повноводної артерії залишився лише струмок.

Про катастрофічний стан річки повідомив журналіст Денис Казанський. Він оприлюднив відповідне відео у своєму Telegram-каналі.

"Річка Кальміус у Донецьку практично зникала. Тепер на її місці — смердючий струмок. Судячи з кількості сміття, ніхто ніколи не чистив її русло, хоча гроші на це виділяли і списували", — написав Казанський.

На оприлюднених кадрах видно, що русло річки заповнене величезною кількістю сміття. Вода у річці відступила, і стало видно купу сміття. У воді плавають покришки від автомобільних шин, побутові відходи, пластик та інші забруднення. Вода каламутна та брудна, рівень води критично низький.

Варто додати, що наприкінці серпня, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупанти готують нову екологічну катастрофу на зразок тієї, що влаштували у Новій Каховці в 2023 році. З його слів, ворог планує "вбити" річку Кальміус, цинічно прикриваючи це будівництвом водоводів.

Окупанти планують "перекинути" Павлопільське водосховище — фактично висмоктати майже весь його запас. Обсяг — 64 млн м³. Це три місяці середнього стоку Кальміусу, — наголосив Андрющенко

Він пояснив, що Павлівське водосховище — це фактично дамба на річці Кальміус, яка пролягає через увесь регіон та живить прісною водою Азовське море. Окрім того, вона є частиною зрощення та залишків гідросистеми Донецької області.

Що відомо про річку Кальміус

Кальміус — річка у Донецькій області довжиною близько 209 кілометрів. Вона бере початок на Донецькому кряжі та впадає в Азовське море. Річка протікає через Донецьк та Маріуполь.

До окупації Кальміус, попри екологічні проблеми промислового регіону, все ж підтримувався у відносно придатному стані. Проводилися роботи з очищення русла, берегоукріплення та благоустрою прибережних зон.

За часів російської окупації екологічна ситуація у Донецьку значно погіршилася. Відсутність належного догляду за міською інфраструктурою, включно з водоймами, призвела до деградації екосистеми річки.​​​​​​​​​​​​​​​​

