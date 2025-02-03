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Під час вибуху у Москві міг загинути кримінальний авторитет часів Януковича. Що відомо про Армена "Горлівського" (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
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Армен "Горлівський" Саркісян Новина оновлена 03 лютого 2025, 10:44
Армен "Горлівський" Саркісян. Фото Колаж "Телеграфу"

Він перебуває у міжнародному розшуку

У Москві 3 лютого внаслідок вибуху в елітному ЖК міг загинути відомий кримінальний авторитет з Донеччини Армен "Горлівський" Саркісян. Йому торік Служба безпеки Україна (СБУ) вручила підозру за пособництво державі-агресору.

Як пишуть деякі росЗМІ, Саркісян міг вижити, а дехто стверджує — загинув. Офіційно ці дані наразі не підтверджували, втім "Телеграф" розповість, що про нього відомо.

Зауважимо, що 4 грудня Саркісян отримав підозру як ватажок злочинного угруповання. Цей кримінальний авторитет часів президента-втікача Віктора Януковича вербував вʼязнів воювати проти України.

Армен "Горлівський" Саркісян
Армен "Горлівський" Саркісян

46-річний Саркісян відомий у злочинних колах як Армен "Горлівський". Тривалий час він переховувався на тимчасово окупованій території Донеччини, тісно співпрацюючи з ФСБ.

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей він був наглядачем тюрем. Саркісян допомагав РФ створювати незаконні збройні формування з-поміж увʼязнених. Лідер злочинної групи перебуває у міжнародному розшуку з 2014 року за організацію вбивств у центрі Києва.

У вересні 2022 року за вказівкою ФСБ "Горлівський" створив незаконне збройне формування Горлівки — "отдєльний батальйон спєциального назначєнія "АрБат"". До нього увійшли рецидивісти, які відбували свої строки в тюрмах Донеччини за скоєння вбивств та розбоїв.

Армен "Горлівський" Саркісян
Армен "Горлівський" Саркісян
Армен "Горлівський" Саркісян
Армен "Горлівський" Саркісян

За даними контррозвідки СБУ, спочатку "АрБАТ" воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину для штурму позицій Сил оборони України. Також Саркісян використовує підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, пального та будматеріалів для потреб окупантів на передовій.

Армен Сарківсян народився у Горлівці, про що також свідчить його прізвисько. У місті він був у кількох кримінальних бандах, які у 90-ті ділили місто і створювали свої "порядки". Згодом під час Майдану саме Горлівка була одним з головних постачальників "тітушок" для розгону протестів у Києві та Донецьку.

Після окупації Горлівки достеменно не відомо, де саме перебував та ховався Саркісян. Проте 3 лютого 2025 з'явилась інформація, що він загинув чи сильно постраждав від вибуху у ЖК Москви.

Раніше "Телеграф" розповідав про ліквідацію відомого проросійського бойовика із Сербії.

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#Москва #Вибух #Армен Саркісян