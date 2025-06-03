Багатостраждальний Кримський міст: згадуємо три удари України по важливій "артерії" росіян (фото відео)

"Телеграф" нагадує історію трьох ударів по незаконній споруді росіян

З початку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже тричі зазнав атак — у 2022, 2023 та 2025 роках. Ця споруда є дуже цінною для росіян, адже вони використовують її як логістичну артерію для забезпечення своїх військ, а Служба безпеки України крок за кроком перекриває їм цю можливість.

На тлі третьої блискучої атаки по Кримському мосту 3 червня, "Телеграф" вирішив згадати про минулі дві операції й про те, як вони проводилися і якими тоді були наслідки.

Кримський міст — що це

Кримський міст з’єднує територію тимчасово окупованого Криму з Росією (Керченський та Таманський півострова). 2018 року росіяни відкрили автомобільну частину мосту, а 2019 — залізничну.

Кримський міст

У ході повномасштабної війни окупанти використовують міст для постачання боєприпасів та техніки.

Як улаштовані опори Кримського мосту:

Вибухи на Кримському мості 8 жовтня 2022

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунали вибухи. Відомо, що на мосту було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів і було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнули кілька паливних цистерн поїзда.

Атака по незаконній споруді стала результатом складної багаторівневої операції, яку особисто розробляв та керував її реалізацією голова СБУ Василь Малюк.

"Ранок 8 жовтня 2022 року назавжди увійшов до історії нашої боротьби. Саме тоді СБУ внаслідок складної багаторівневої операції завдала першого потужного удару по "символу кремлівської пропаганди" — Кримському мосту. Цей яскравий вибух став справжнім святом для всіх українців та ляпасом до 70-річчя Путіна", — повідомили в СБУ.

Sea Baby

Внаслідок інциденту обвалилася автомобільна частина мосту, а залізнична дорога була значно пошкоджена. Росіяни перекрили рух мостом.

Секретар РНБО України того дня показав наслідки вибуху на Кримському мості під легендарну пісню Мерлін Монро "Happy Birthday, Mr. President". Таким чином він потролив Путіна за удар по мосту.

Супутники PlanetScope зробили знімки Кримського мосту 7 та 8 жовтня – до та після вибуху.

Фото до:

Фото після:

Вибухи на Кримському мості 17 липня 2023

У ніч проти 17 червня на мосту пролунали кілька потужних вибухів. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів Sea Baby.

Пізніше у Службі безпеки України прокоментували подію. Там сказали, що деталі операції розкриють після закінчення війни в Україні.

"Поки що ми з інтересом спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав військового навантаження ", — говорив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

Через деякий час після вибухів на мосту СБУ кумедно потролила росіян, опублікувавши глузливий пост:

"Соловійко, рідний брате. Знову міст пішов "поспати" Та раз… Два! PS. Музика — народна. Слова — СБУ", — йдеться у повідомленні.

Пізніше у мережі показали супутникові знімки пошкодженої ділянки мосту через Керченську протоку. Також було опубліковано точні координати зони ураження.

Наслідки вибухів на Кримському мості. Фото: Maxar

Наслідки вибухів на Кримському мості. Фото: Maxar

Росіяни заявляли, що внаслідок вибуху постраждала родина з Бєлгородської області – дорослі загинули, їхню 14-річну доньку госпіталізували. Вони їхали машиною мостом під час інциденту.

Варто наголосити, що ще за півтора місяця до вибухів на конструкції моста помітили величезні тріщини.

Кримський міст Фото зроблено у червні 2023 року

Кримський міст. Фото зроблено у червні 2023 року

До речі, восени 2024 року російські правоохоронці звинуватили голову Служби безпеки України Василя Малюка в атаці на Кримський міст 2023 року, назвавши це "організацією теракту". Звісно, в Україні такі звинувачення не мають жодної ваги.

Вибухи на Кримському мості 3 червня 2025

Рано вранці цього дня на мосту пролунали потужні вибухи. Як з’ясувалося, операція була справою рук Служби безпеки України, і вони провели її цього разу під водою.

Агенти СБУ замінували опори мосту й о 04:44 вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна — 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті цьому сприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст є абсолютно законною метою, особливо з огляду на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації отримуватимуть нашу жорстку відповідь", — сказав голова СБУ Василь Малюк.

Відео вибуху на мосту:

До речі, Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

У пресслужбі також опублікували фотографію, яку було зроблено після вибуху на мосту.

Блогер та бізнесмен Роман Шрайк у своєму Telegram-каналі наочно показав, де саме могли статися вибухи на мосту.

Вибухи на Кримському мості 3 червня 2025 року. Фото: Роман Шрайк

Вибухи на Кримському мості 3 червня 2025 року. Фото: Роман Шрайк

При цьому росіяни вранці 3 червня заявляли, що над Кримським мостом нібито було збито невідомий дрон. За інформацією російських пабліків, це сталося приблизно о 6-й годині ранку.

"По реактивному дрону відпрацювала ППО. У цей момент мостом ще їхали машини з боку Тамані, уламки впали прямо на дорогу", — йдеться в повідомленні.

О 14:50 російські Telegram-канали знову почали писати про атаку по Кримському мосту. Рух на мосту було припинено.

Російські пропагандисти впевнені, що ранковий вибух – результат роботи українського морського дрона "Марічка". У СБУ, нагадаємо, говорять про підрив за допомогою вибухівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці масово створюють меми та жарти про підрив Кримського мосту.