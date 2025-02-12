Затримував сам Малюк: CБУ викрила топового "щура" ФСБ у своїх лавах (фото)

Правоохоронцям вдалося якісно задокументувати збір та передачу зрадником відповідної інформації ворогові

Служба безпеки України викрила керівника Штабу Антитерористичного центру СБ. Затримував зрадника сьогодні вранці, 12 лютого, особисто голова СБУ Василь Малюк.

Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура". Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію щодо його затримання.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", — сказав Василь Малюк.

Зазначається, що через зрадника серед своїх, Служба безпеки довгий час передавала ворогові дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а потім у рамках кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", — сказав Василь Малюк.

Про деталі спецоперації буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України та Національна поліція продовжують інформаційну кампанію під назвою "Спали" ФСБшника" для протидії вербування молоді російським спецслужбам та запобіганню підпалам, терактам та диверсіям.