Знищення "Орєшніка", росіяни у Покровську та удари по РФ. Головні заяви Зеленського та Малюка з пресконференції

Зеленський також прокоментував ідею Путіна приїхати у Покровськ

Президент України Володимир Зеленський та голова СБУ Василь Малюк на спільній пресконференції зробили низку важливих заяв щодо війни з Росією та поточної ситуації у Покровську. Голова держави також наголосив на підступності росіян, адже, попри втрату одного "Орєшніка", вони можуть атакувати цією зброєю Україну щонайменше 6 разів.

Що треба знати:

Україна у 2023 році влітку знищила один "Орєшнік" на території Росії

Ситуація в Покровську важка, але контрольована. ЗСУ докладають максимум зусиль

Бюджет Росії ймовірніше матиме великий дефіцит у 2026 році через санкції

"Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського та Малюка з пресконференції. Зауважимо, що президент України підтвердив те, що росіяни зайшли в Покровськ, тривають бої.

Головні заяви Зеленського

Росіяни можуть задіяти до 6 пострілів "Орєшніком". Вони хочуть розміщення "Орєшніка" в Білорусі.

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до 100 млрд доларів завдяки санкціям проти нафтової галузі.

завдяки санкціям проти нафтової галузі. Путін хоче приїхати до Покровська. Та будь ласка. Усі аплодуватимуть, бо ми знаємо, чим це закінчиться.

Ситуація у Покровську складна, але суттєвих змін немає. Наші захисники потроху знищують окупантів, але насамперед нам потрібно берегти наш особовий склад.

Покровськ на карті

У Покровську росіяни є. Наші їх знищують потроху. Тому що потрібно берегти особовий склад, оскільки окупанти ховаються у різних будинках. Йде серйозна битва за Покровськ і росіянам поставили завдання взяти його, бо вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють. Вони боротимуться за Покровськ.

Найближчим часом будуть "дальнобійні санкції" проти Росії. Пріоритетні цілі вже визначено.

Пресконференція Зеленського та Малюка

Головні заяви Малюка

Захисники мега-ефективно там (у Покровську — ред.) працюють. Ворог вперше задекларував рік та 3 місяці тому, що ми ось-ось днями його візьмемо. За цей час вони пройшли лише 7 км, але втратили десятки тисяч убитими, і я вже мовчу про поранених.

Один з трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення було стовідсоткове.

Орєшнік, характеристика

СБУ з початку повномасштабного вторгнення провела понад 160 успішних поразок об'єктів нафтовидобутку Росії. Служба безпеки вражає саме законні цілі, які на сьогодні становлять 90% бюджету Міноборони Росії. Якщо брати статистику за вересень-жовтень цього року, це 20 об'єктів: 6 НПЗ, 2 нафтові термінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій.

Ураження об'єктів призвело до 20% дефіциту нафтопродуктів Росії, а також до заборони експорту бензину до кінця цього року.

Найкраще по наших безпілотниках працюють російські "Панцирі". З початку 2025 року ми знищили 48% із них. Росіяни виготовляють близько 30 одиниць за рік, проте кількість знищених "Панцирів" перевищує це число.

