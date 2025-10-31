Знищення "Орєшніка", росіяни у Покровську та удари по РФ. Головні заяви Зеленського та Малюка з пресконференції
-
-
Зеленський також прокоментував ідею Путіна приїхати у Покровськ
Президент України Володимир Зеленський та голова СБУ Василь Малюк на спільній пресконференції зробили низку важливих заяв щодо війни з Росією та поточної ситуації у Покровську. Голова держави також наголосив на підступності росіян, адже, попри втрату одного "Орєшніка", вони можуть атакувати цією зброєю Україну щонайменше 6 разів.
Що треба знати:
- Україна у 2023 році влітку знищила один "Орєшнік" на території Росії
- Ситуація в Покровську важка, але контрольована. ЗСУ докладають максимум зусиль
- Бюджет Росії ймовірніше матиме великий дефіцит у 2026 році через санкції
"Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського та Малюка з пресконференції. Зауважимо, що президент України підтвердив те, що росіяни зайшли в Покровськ, тривають бої.
Головні заяви Зеленського
- Росіяни можуть задіяти до 6 пострілів "Орєшніком". Вони хочуть розміщення "Орєшніка" в Білорусі.
- Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до 100 млрд доларів завдяки санкціям проти нафтової галузі.
- Путін хоче приїхати до Покровська. Та будь ласка. Усі аплодуватимуть, бо ми знаємо, чим це закінчиться.
- Ситуація у Покровську складна, але суттєвих змін немає. Наші захисники потроху знищують окупантів, але насамперед нам потрібно берегти наш особовий склад.
- У Покровську росіяни є. Наші їх знищують потроху. Тому що потрібно берегти особовий склад, оскільки окупанти ховаються у різних будинках. Йде серйозна битва за Покровськ і росіянам поставили завдання взяти його, бо вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють. Вони боротимуться за Покровськ.
- Найближчим часом будуть "дальнобійні санкції" проти Росії. Пріоритетні цілі вже визначено.
Головні заяви Малюка
- Захисники мега-ефективно там (у Покровську — ред.) працюють. Ворог вперше задекларував рік та 3 місяці тому, що ми ось-ось днями його візьмемо. За цей час вони пройшли лише 7 км, але втратили десятки тисяч убитими, і я вже мовчу про поранених.
- Один з трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення було стовідсоткове.
- СБУ з початку повномасштабного вторгнення провела понад 160 успішних поразок об'єктів нафтовидобутку Росії. Служба безпеки вражає саме законні цілі, які на сьогодні становлять 90% бюджету Міноборони Росії. Якщо брати статистику за вересень-жовтень цього року, це 20 об'єктів: 6 НПЗ, 2 нафтові термінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій.
- Ураження об'єктів призвело до 20% дефіциту нафтопродуктів Росії, а також до заборони експорту бензину до кінця цього року.
- Найкраще по наших безпілотниках працюють російські "Панцирі". З початку 2025 року ми знищили 48% із них. Росіяни виготовляють близько 30 одиниць за рік, проте кількість знищених "Панцирів" перевищує це число.
