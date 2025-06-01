Загадкові фури, вогняні відео та обурення росіян: все про масовану атаку на стратегічну авіацію РФ
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Дрони бомбили авіацію Росії у різних куточках країни
СБУ провело сенсаційну масовану операцію проти російської стратегічної авіації. Тільки за попередніми даними, понад 40 стратегічних літаків армії РФ було пошкоджено. Атаковано кілька авіабаз у різних куточках Росії.
"Телеграф" розповідає всі подробиці про операцію "Павутина".
Аеродроми під атакою
За даними джерел "Телеграфу" під масований наліт дронів потрапило відразу кілька авіабаз:
"Белая" в Іркутській області. Він розташований понад 4 тисячі кілометрів від України.
"Оленья" у Мурманській області — відстань від аеродрому до кордону з Україною близько 1800 кілометрів.
"Дягилево" (Рязанська область) — 500 кілометрів.
Аеродром "Іваново" (Іванівська область) — 750 кілометрів.
Відео
Операція, яку в СБУ назвали "Павутина", вийшла настільки масштабною, що без численних відео не обійшлося. Джерела "Телеграфу" передали нам декілька роликів безпосередньо самої атаки дронів.
Відео масштабної пожежі є і з Мурманської області (Оленья).
Загадкові фури
Одразу після атаки в РосЗМІ з’явилася інформація про загадкові фури, з яких нібито запускали FPV-дрони для атаки на авіабази. Водночас водії фур нібито навіть не знали про вантажі. Стверджується, що дрони почали вилітати з них після того, як машини досягали певних точок. Таку інформацію розповсюджують росіяни.
Після завершення атаки, фури, ймовірно, згорають.
Деякі з машин нібито могли мати такий вигляд.
Подробиці операції
За даними джерел "Телеграфу", спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року Контролював хід операції особисто Президент України Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив Служби.
Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
У розпорядженні "Телеграфу" є унікальні фото, де видно, як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.
Реакції
Російські пропагандисти вже називають 1 червня "чорним днем російської стратегічної авіації" та вимагають помсти.
Відомий російський блогер, що спеціалізується на авіатематиці, Fighterbomber обурився. Він підтвердив атаку на 4 аеродроми і заявив, що "ще не вечір". Він нарік на поганий захист аеродромів і зазначив, що операція стала несподіванкою для російських військових.
Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає цю операцію "не світового і не вікового масштабу — це тупо позамежний рівень".
"Навіть складно з чимось порівняти — українці, звичайно, підняли планку до захмарних висот. Знімаю капелюх, те що говориться", — сказав він.
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс", який веде канал "Офіцер", вважає, що "це літо вже нічого не зробить кращим".
Блогер та волонтер Сергій Стерненко каже, що голова СБУ показав росіянам, що таке "демілітаризація", а також "реалії на землі".
Варто зазначити, що 30 травня ми писали про те, що росіяни зосередили багато бомбардувальників Ту-95 на аеродромі "Оленья".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до аеродрому "Оленья" вже долітали дрони.