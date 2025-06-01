Загадкові фури, вогняні відео та обурення росіян: все про масовану атаку на стратегічну авіацію РФ

Дрони бомбили авіацію Росії у різних куточках країни

СБУ провело сенсаційну масовану операцію проти російської стратегічної авіації. Тільки за попередніми даними, понад 40 стратегічних літаків армії РФ було пошкоджено. Атаковано кілька авіабаз у різних куточках Росії.

"Телеграф" розповідає всі подробиці про операцію "Павутина".

Аеродроми під атакою

За даними джерел "Телеграфу" під масований наліт дронів потрапило відразу кілька авіабаз:

"Белая" в Іркутській області. Він розташований понад 4 тисячі кілометрів від України.

Аеродром Біла

"Оленья" у Мурманській області — відстань від аеродрому до кордону з Україною близько 1800 кілометрів.

"Дягилево" (Рязанська область) — 500 кілометрів.

Аеродром "Іваново" (Іванівська область) — 750 кілометрів.

Відео

Операція, яку в СБУ назвали "Павутина", вийшла настільки масштабною, що без численних відео не обійшлося. Джерела "Телеграфу" передали нам декілька роликів безпосередньо самої атаки дронів.

Відео масштабної пожежі є і з Мурманської області (Оленья).

Загадкові фури

Одразу після атаки в РосЗМІ з’явилася інформація про загадкові фури, з яких нібито запускали FPV-дрони для атаки на авіабази. Водночас водії фур нібито навіть не знали про вантажі. Стверджується, що дрони почали вилітати з них після того, як машини досягали певних точок. Таку інформацію розповсюджують росіяни.

Після завершення атаки, фури, ймовірно, згорають.

Деякі з машин нібито могли мати такий вигляд.

Подробиці операції

За даними джерел "Телеграфу", спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року Контролював хід операції особисто Президент України Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив Служби.

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

У розпорядженні "Телеграфу" є унікальні фото, де видно, як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Реакції

Російські пропагандисти вже називають 1 червня "чорним днем російської стратегічної авіації" та вимагають помсти.

Відомий російський блогер, що спеціалізується на авіатематиці, Fighterbomber обурився. Він підтвердив атаку на 4 аеродроми і заявив, що "ще не вечір". Він нарік на поганий захист аеродромів і зазначив, що операція стала несподіванкою для російських військових.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає цю операцію "не світового і не вікового масштабу — це тупо позамежний рівень".

"Навіть складно з чимось порівняти — українці, звичайно, підняли планку до захмарних висот. Знімаю капелюх, те що говориться", — сказав він.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс", який веде канал "Офіцер", вважає, що "це літо вже нічого не зробить кращим".

Блогер та волонтер Сергій Стерненко каже, що голова СБУ показав росіянам, що таке "демілітаризація", а також "реалії на землі".

Варто зазначити, що 30 травня ми писали про те, що росіяни зосередили багато бомбардувальників Ту-95 на аеродромі "Оленья".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до аеродрому "Оленья" вже долітали дрони.