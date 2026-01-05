Не один рік? Чому відновлення енергетики в Одеській області не відбудеться швидко

Інтенсивні російські обстріли унеможливлюють швидке відновлення енергооб'єктів

Ситуація з блекаутом в Одесі показала, що російська тактика концентрованих повітряних ударів по одних і тих самих енергооб'єктах виявилась ефективною. В українських фахівців просто немає часу щоб провести ремонт обладнання.

На відновлення енергосистеми Одещини знадобляться два роки. Про це "Телеграфу" розповів голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

"Повторення ударів по трьох підстанціях "Укренерго" вже шостий раз за рік не дає можливості відновитись, що призводить до системних локальних блекаутів, як ми бачимо в Одесі", — сказав Ігнатьєв.

Експерт підтвердив, слова Гендиректора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григор'єва, що для відновлення розбитих підстанцій в Одеській області потрібно до двох років часу. Гірше за все, що технологічний цикл не дає можливості скоротити ці строки.

"Проблема у дефіциті обладнання, особливо високовольтних трансформаторів. Їх виготовлення займає до року, плюс є черга на замовлення, плюс три-чотири місяці на транспортування. Це реальні терміни, які не можна скоротити", — розповів Ігнатьєв.

Чому росіяни нещадно атакують Одещину

Як повідомляв "Телеграф", WSJ пояснило посилення російських обстрілів Одеси. У виданні наголошують, що Одеса стає головною ціллю країни-агресорки, яка б'є по транспортній та портовій інфраструктурі, що використовуються в "інтересах ЗСУ". Внаслідок цього місто та область опинились у своєрідній облозі і мешканці днями живуть без світла, води та тепла.

