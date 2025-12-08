Арка висотою в п’ять поверхів. Як виглядає унікальний будинок в Харкові (фото)

Про цю будівлю є навіть легенда

У Харкові є чимало цікавих та унікальних будинків, одним з яких вважають будівлю з найвищою аркою. Цей будинок було зведено ще у 1938 році.

"Телеграф" покаже, як виглядає будівля зараз та як її використовують. Зауважимо, що будинок знаходиться по вул. Чернишевській, а не як думають деякі харків'яни на Набережній.

Висота арки будинку по Чернишевській сягає п'ятого поверху. Цей будинок збудували у Харкові у 1938-му році. Його звели за проєктом архітектора Ноя Мойсейовича Підгірного.

Будинок з найвищою аркою в Харкові

Як видно на фото, будинок дійсно має величезної висоти арку, що досить сильно впадає в очі. Ба більше, навіть самі харків'яни щоразу дивуються, як бачать таку споруду.

Попри цікавий та унікальний фасад споруда виконує функцію звичайного житлового будинку. Хоча зовні нагадує музей чи як мінімум якусь державну установу. Однак насправді в цьому будинку живуть харків'яни, яким пощастило стати частиною архітектурного шедевра.

Один з користувачів у мережі додав: "Арку видно з вікон мого рідного дому. Вражала мене з дитинства. А ще вгорі, у її "замку" є геометрична фігура у формі труни. Міська легенда каже, що під час будівництва загинув каменяр і його товариші, на згадку про нього склали цей символ".

