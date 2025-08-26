Не спілкується із російськими акторами після початку війни: куди зник Макар Гусєв з "Пригод електроніка"

У кіно Василь давно не знімається — він кардинально змінив своє життя

Василь Скромний — зірка культового радянського фільму "Пригоди електроніка", саме тому назавжди асоціюється з образом Макара Гусєва. Однак після слави у підлітковому віці він обрав зовсім інший шлях, хоч і встиг знятися ще у кількох стрічках.

Сьогодні, 26 серпня, Василь Скромний відзначає своє 61-річчя. "Телеграф" вирішив пригадати з цієї нагоди, що відомо зараз про радянського актора.

Василь народився 26 серпня 1964 року в Одесі. Роль у фільмі 15-річний хлопець отримав випадково. Його помітили в одній із одеських шкіл і відразу запросили зіграти Макара Гусєва, адже юнак, за словами режисера, викапаний герой його кінострічки. Після цього він закінчив театральну школу при Одеській кіностудії.

Родом Василь Скромний із Одеси

Після виходу на екрани "Пригод електроніка" до Василя прийшла справжня слава. У першій половині 80-х він знявся у "Школі", "Третьому вимірі", "Комбаті" і деяких інших фільмах.

Василь Скромний у ролі Макара Гусєва

Проте згодом Скромний обрав інших, непублічний шлях і вирішив стати моряком, про що давно мріяв. Словом, він пішов стопами свого батька. Відомо, що він служив в армії у морській авіації. Новою професією Василь настільки захопився, що про акторське минуле зовсім забув.

Де зараз Василь Скромний і що каже про війну

Коли Скромний демобілізувався, став курсантом морського училища, а згодом — боцманом. Василь виходив у моря і побував у Південній Америці, Африці, Австралії, Аргентині та Кубі. Зараз Василь й досі моряк.

Василь Скромний

У 2018 році зірка "Пригод електроніка" зізнався, що хотів би знову приміряти на себе роль Макара Гусєва. Василь зазначив, що із задоволенням знявся б у продовженні серіалу і пошкодував, що поки таких пропозицій йому не поступало.

Василь Скромний

У відкритих джерелах немає інформації щодо висловлювань Василя Скромного щодо війни. Однак якось російський актор і фігурант бази "Миротворець" Володимир Торсуєв зізнався, що Скромний перестав із ним спілкуватися після початку так званої "спецоперації". Він також зазначив, що з іншими колегами Василь також не підтримує спілкування.

