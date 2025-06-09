Виховує сина, поки чоловік на війні: як виглядає дружина Андрія Білецького і що про неї відомо

Син у пари народився 2022 року, його назвали Андрій-Северин

Андрій Білецький – український військовий та громадський діяч, полковник, командир 3-ї окремої штурмової бригади (2023-2024), з 2024 року командир Третього армійського корпусу ЗСУ. Він дуже публічна особистість і відомий українцям, а ось про його особисте життя знають далеко не всі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Андрія Білецького, як вона виглядає та чим займається.

Дружина Білецького — відома журналістка

Дружиною командира Третього армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького є відома українська журналістка Тетяна Даниленко. І для нього, і для неї це другий шлюб. Кожен має дітей у першому шлюбі, а спільний син Андрій-Северин народився у 2022 році.

Тетяна Даниленко народилася у Житомирі 30 жовтня 1983 року, зараз їй 41 рік. Вона відома журналістка, яка від початку кар'єри працювала на різних телеканалах, зокрема СТБ, 5 канал, Громадське телебачення та Радіо НВ.

Після початку повномасштабного вторгнення, коли чоловік Андрій Білецький воював, Тетяна займалася вихованням їхнього маленького сина та трохи відійшла від публічної діяльності. Проте вже у травні 2023 року Даниленко повернулася до активної журналістської діяльності. Вона брала участь у спільних аналітичних ефірах журналістів "Української правди".

Пізніше у жовтні 2024 року журналістка стала ведучою нового підсумкового відеопроекту Української правди "УП. Тиждень" на Youtube-каналі. Тетяна Даниленко практично сама виховує сина, доки Андрій Білецький захищає Україну.

Час від часу журналістка публікує милі фото у соцмережах, коли чоловік буває у Києві та проводить час із сім’єю. Крім того, вона волонтерить і робить пости у соцмережах на суспільно важливі теми.

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