Так фарбують яйця в Грузії: українка показала цікавий спосіб зробити крашанки кольору соковитої вишні (відео)

Якщо любите класичні червоні яйця на Великдень — це спосіб для вас

Великдень — велике релігійне свято, до якого українці готуються вже зараз. У 2026 році він відзначатиметься у православних 12 квітня, а у католиків — 5 квітня. До свята традиційно печуть паски та фарбують яйця.

"Телеграф" розповідає про незвичайний спосіб пофарбувати яйця натуральним компонентом — так роблять фарбування в Грузії.

Як пофарбувати яйця коренем Марени?

Користувачка Оксана Вознюк опублікувала у своєму Facebook відео, на якому показала, як фарбують яйця на Великдень у Грузії. Як виявилося, там використовують для цього корінь лікарської рослини Марена красильна.

Якщо зварити яйця у відварі Марени красильної, вони виходять красивого насиченого відтінку соковитої вишні. Ще один плюс такого способу – натуральність барвника.

У ролику користувачка показала, як виглядає відвар рослини. Яйця в ньому можна варити звичним способом. Тоді вони отримують гарний та стійкий вишневий колір.

У Грузії та інших сусідніх із нею країнах корінь Марени красильної часто використовують як натуральний барвник. У період великодніх свят сире коріння рослини там продається на кожному кроці.

В Україні корінь Марени красильної можна купити в сухому вигляді в аптеках та інтернеті. Вартість варіюється в залежності від грамажу.

Корінь Марени красильної. Фото: скріншот

