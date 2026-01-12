Укр

Ни за что не догадаетесь: что значит на украинском "тороїзд" и "сталовіз"

Татьяна Крутякова
Есть еще немало слов с похожим значением

В украинском языке немало аналогов к иностранным и заимствованным словам. Так, можно услышать "тороїзд" или "сталовіз", но не все украинцы могут объяснить их значение.

По данным портала "Словотвір", вышеприведенными словами называют маршрутку или маршрутный автобус. Хотя в украинском есть такое слово и его использование не противоречит действующим нормам.

Выходит, что маршрутку на украинском можно называть "тороїзд" или "сталовіз". Однако есть и другие синонимы, которые даже встречаются в украинской литературе. Большинство из этих слов диалектизмы и их можно услышать в некоторых регионах.

В частности:

  • лінійник — "Поїдете додому лінійним чи почекаєте нашого автобуса? — запитав сержант" (Вадим Собко, Срібний корабель, 1961, 137)
  • повоза — "Другої днини від'їхали всі весільні гості. В першій повозі сиділа пані Пульхерія" (Сидір Воробкевич).
  • мережівка
  • підвізниця
  • чумаківка
  • шляхівка
  • бирниця
  • торохід
  • торовіз

Заметим, что употребление этих слов может расширить словарный запас. Но говорить маршрутка или маршрутный автобус тоже правильно.

