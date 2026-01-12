Ни за что не догадаетесь: что значит на украинском "тороїзд" и "сталовіз"

Есть еще немало слов с похожим значением

В украинском языке немало аналогов к иностранным и заимствованным словам. Так, можно услышать "тороїзд" или "сталовіз", но не все украинцы могут объяснить их значение.

По данным портала "Словотвір", вышеприведенными словами называют маршрутку или маршрутный автобус. Хотя в украинском есть такое слово и его использование не противоречит действующим нормам.

Выходит, что маршрутку на украинском можно называть "тороїзд" или "сталовіз". Однако есть и другие синонимы, которые даже встречаются в украинской литературе. Большинство из этих слов диалектизмы и их можно услышать в некоторых регионах.

В частности:

лінійник — "Поїдете додому лінійним чи почекаєте нашого автобуса? — запитав сержант" (Вадим Собко, Срібний корабель, 1961, 137)

повоза — "Другої днини від'їхали всі весільні гості. В першій повозі сиділа пані Пульхерія" (Сидір Воробкевич).

мережівка

підвізниця

чумаківка

шляхівка

бирниця

торохід

торовіз

Заметим, что употребление этих слов может расширить словарный запас. Но говорить маршрутка или маршрутный автобус тоже правильно.

