Ни за что не догадаетесь: что значит на украинском "тороїзд" и "сталовіз"
Есть еще немало слов с похожим значением
В украинском языке немало аналогов к иностранным и заимствованным словам. Так, можно услышать "тороїзд" или "сталовіз", но не все украинцы могут объяснить их значение.
По данным портала "Словотвір", вышеприведенными словами называют маршрутку или маршрутный автобус. Хотя в украинском есть такое слово и его использование не противоречит действующим нормам.
Выходит, что маршрутку на украинском можно называть "тороїзд" или "сталовіз". Однако есть и другие синонимы, которые даже встречаются в украинской литературе. Большинство из этих слов диалектизмы и их можно услышать в некоторых регионах.
В частности:
- лінійник — "Поїдете додому лінійним чи почекаєте нашого автобуса? — запитав сержант" (Вадим Собко, Срібний корабель, 1961, 137)
- повоза — "Другої днини від'їхали всі весільні гості. В першій повозі сиділа пані Пульхерія" (Сидір Воробкевич).
- мережівка
- підвізниця
- чумаківка
- шляхівка
- бирниця
- торохід
- торовіз
Заметим, что употребление этих слов может расширить словарный запас. Но говорить маршрутка или маршрутный автобус тоже правильно.
