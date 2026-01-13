Зарплати двірників в Україні зростають швидше, ніж вихователів: скільки вони заробляють у 2026 році

Підвищення зарплат вихователям заплановано вже цього року

Середня зарплатня двірника в Україні зростає значними темпами. Оплата праці у цій сфері вже наздоганяє такі професії, як, наприклад, вихователь.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua.

Так, за інформацією сайту, на початок 2026 року середня зарплатня двірника в Україні складає приблизно 15 тисяч гривень. Це на 88 відсотків більше, ніж у 2023 році, коли за цю працю в середньому платили близько 8 тисяч гривень.

За цей час середня оплата праці, наприклад, вихователя, за даними Work.ua, зросла всього на 53 відсотки — з 11 800 до 18 000 гривень.

Таким чином, між схожими зарплатами вже зменшується розрив.

При цьому важливо зазначити, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%.

На період із січня по серпень 2026 року на це виділено понад 10,3 млрд грн. Доплати отримають понад 409 тис. освітян:

2000 грн. (2600 грн. до оподаткування) – базова доплата для всіх вчителів;

4000 грн (5200 грн до оподаткування) – для тих, хто працює на прифронтових територіях.

Для працівників, які мають навантаження більше однієї ставки, сума доплати збільшуватиметься пропорційно.

Підвищення торкнеться педагогів у:

закладах загальної середньої освіти (школи);

дитячих садках та закладах позашкільної освіти;

професійно-технічних училищах та коледжах;

закладах вищої освіти (університети та інститути).

