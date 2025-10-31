Росія б'є по Україні ракетою, через яку Трамп вийшов з ядерного договору. Що про неї відомо

Перше використання РФ ракети 9М729 проти України зафіксовано у 2022 році

Росія б'є по Україні ракетою 9М729, через яку США вийшли з ядерного договору у 2019 році (під час першого терміну президентства Дональда Трампа) Росіяни використовували її для ударів понад 20 разів.

Що треба знати:

Росія використовує проти України ракету 9М729, через яку США вийшли з РСМД

Зафіксовано понад 20 використань ворогом цієї ракети, 5 жовтня вона вбила п'ятьох людей на Львівщині

9М729 — крилата ракета, що може бути носієм ядерної боєголовки

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та іншого українського чиновника. Вперше РФ використала ракету 9М729 проти України у 2022 році (зафіксовано два випадки). Від серпня Росія здійснила 23 запуски цих ракет.

Одна з них 5 жовтня пролетіла понад 1200 км перед тим, як уразити ціль — житловий будинок у селі Лапаївка на Львівщині. Загинули п’ятеро людей. Журналісти Reuters переглянули знімки уламків, де на фрагментах корпусу були чітко видимі маркування "9M729".

Наслідки удару ракети 9М729 по Лапаївці

Ця російська ракета стала причиною виходу США з РСМД

Через розробку Росією ракети 9М729 у 2019 році США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД). Тоді Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі заявлених 500 км, хоча Росія це заперечувала.

Ракета 9М729

За даними центру міжнародних досліджень у Вашингтоні, ракета має дальність польоту 2500 км. Вона може нести як ядерну, так і звичайну боєголовку.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) був підписаний у 1987 році між США і СРСР. Договір забороняв створення та розміщення ракет дальністю від 500 до 5500 км. У 2019 році Вашингтон офіційно вийшов із угоди, звинувативши Росію у порушенні зобов’язань через розгортання системи 9М729.

Ракета 9М729, презентація

Використовуючи 9М729 Путін демонструє неповагу до США

Сибіга письмово прокоментував Reuters, що використання Росією заборонених ракет середньої дальності 9M729 проти України протягом останніх місяців демонструє неповагу глави РФ Володимира Путіна до Сполучених Штатів та дипломатичних зусиль Дональда Трампа для припинення війни Росії проти України. Він додав, що посилення далекобійної вогневої потужності Києва допоможе переконати Москву припинити війну.

Російська ракета 9М729 — що про неї відомо

Крилата ракета середньої дальності 9М729 (за класифікацією НАТО — SSC-8) може бути носієм ядерної або звичайної боєголовки. Має радіус дії до 2500 км, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Як писав "Мілітарний", вважається, що розробка ракети 9М729 почалася у РФ у середині 2000-х років. Перший випробувальний пуск нової ракети відбувся у 2008 році на полігоні Капустін Яр. У 2015 році повідомлялося про плани у поточному (2015) році завершити державні випробування нової ракети 9М729 для ракетного комплексу "Іскандер-М".

