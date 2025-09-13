Куди бігти, якщо в дім прилетіла ракета: покроковий гайд з отримання грошей за пошкодження майна

"Телеграф" пояснює процедуру отримання державної компенсації за житло, пошкоджене російськими ударами, та які підводні камені є тут.

Щоночі українці засинають з думкою: а що як сьогодні прилетить саме в мій дім? Ця жахлива реальність стала буденністю для мільйонів людей. Лише за ніч на 10 вересня Росія завдала ударів по понад 6 регіонах України — дрони влучили у вікна квартир, будинків, пошкодили різні будівлі. Але що ж робити, якщо ваша квартира чи будинок стали непридатними для життя?

"Телеграф" розповідає, як українцям отримати компенсацію за знищене або пошкоджене внаслідок російської агресії житло, які документи потрібні та на які суми можна розраховувати.

Не все одразу: скільки платить держава за пошкоджене чи знищене житло

Українці перед зруйнованим росіянами будинком у Києві 28 серпня 2025 року. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

З 2023 року в Україні працює національний механізм надання компенсації за знищене та пошкоджене житло. Місцева влада у різних регіонах додатково впроваджує власні програми допомоги постраждалим. Тисячі громадян вже скористалися цією можливістю.

Які виплати передбачені киянам

Кияни, чиє житло постраждало від російських атак, можуть розраховувати на кілька видів матеріальної підтримки:

Одноразова допомога — 10 000 гривень. Надається власникам або співвласникам пошкодженого житла одразу після пошкодження.

Надається власникам або співвласникам пошкодженого житла одразу після пошкодження. Щомісячна підтримка — 20 000 гривень. Виплачується протягом 12 місяців тим, хто змушений тимчасово залишити своє помешкання через пошкодження.

Виплачується протягом 12 місяців тим, хто змушений тимчасово залишити своє помешкання через пошкодження. Компенсація за відселення — 40 000 гривень. Одноразова виплата для тих, кого довелося евакуювати з небезпечного будинку.

Державні компенсації: до півмільйона за квартиру

Пошкоджена квартира киян, 28 липня 2025 року. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

Щоб дізнатися, який порядок компенсації за пошкоджене майно та в яких випадках вам можуть відмовити, "Телеграф" звернувся до юристів.

"Головне, що потрібно пам'ятати, — це те, що компенсацію за пошкодження можна отримати лише на території, яка контролюється Україною, на окупованих територіях довести цей факт неможливо", — пояснює керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський.

Які документи потрібні?

заява про компенсацію (подається через "Дію" або в ЦНАПі);

документи на право власності (основний документ, який засвідчує, що ви власник будівлі чи житла). Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, витяг з державного реєстру нерухомого майна;

акт пошкодження майна (складається місцевою владою);

фото та відео пошкодження, геолокація;

витяг з ЄРДР/довідка з поліції, якщо майно зруйноване обстрілами чи підпалами;

паспорт, ідентифікаційний код, реквізити вашого банку та рахунку.

У кожному випадку влучання мін, шахедів чи снарядів потрібно вносити інформацію в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань.

Держава виплачує компенсації за пошкоджені квартири, будинки, дачі. Але за майно, яке є всередині (побутова техніка, наприклад), важче домогтись виплати, але можливо. Потрібно буде доводити, що були цінності у помешканні. У разі пошкодження земельних ділянок компенсації немає — хіба що вам можуть відновити документи та права на землю, якщо вони були пошкоджені, пояснює юрист.

"Максимальна сума компенсації за квартиру чи будинок — до 500 тисяч гривень, але це за пошкодження, — каже юрист, — Якщо житло зруйновано повністю, передбачене нове житло або сертифікат на купівлю". За пошкоджене житло гроші на ремонт видаються залежно від акту обстеження — експерти вираховують ту шкоду, яка була нанесена.

Що потрібно зробити першочергово після пошкодження житла

Оскільки у разі пошкоджень житла є певна бюрократична процедура, експерт радить постраждалим не зволікати, а подати заяву одразу, а потім вже збирати необхідні документи. Обов'язково наробити якнайбільше фото та відео руйнувань, а також після ремонту, залучати сусідів та усіх, хто підпадає під статус свідка.

Втрачені документи можна відновити через нотаріуса, це не проблема, Ігор Чудовський.

Поради для тих, в кого постраждало житло унаслідок обстрілу, у дворі однієї з київських багатоповерхівок.

На оголошенні, приклеєному до дерева у дворі однієї з багатоповерхівок столиці, можна побачити виписані орієнтовні суми, які можна отримати за пошкоджені вікна, двері тощо. Вказано:

вікно — 5200 грн за м²;

двері — 10 000 грн;

вхідні двері — 14 000.

Юрист Ігор Чудовський пояснює, що у цьому випадку йдеться про допомогу від міста, а не від держави. "Вони можуть встановлювати свої коефіцієнти, приймаються рішення місцевою владою, і компенсація надається. А там, де відповідальність на себе бере держава, сума виплат регулюється Кабміном. Тобто ці суми можуть змінюватись. А якщо ви не погоджуєтесь зі встановленою сумою компенсації, можете обґрунтувати у суді", — каже Чудовський.

