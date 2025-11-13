У "шахедів" з’явилися нові "очі": як росіяни роблять дрони ще більш небезпечними

Як росіяни вивчають українські перехоплювачі: для чого ударні БПЛА фіксують маневри ЗСУ та як ідентифікувати модифіковані дрони з додатковими антенами

Ворожі ударні безпілотники типу "шахед" усе частіше помічають із встановленими камерами заднього огляду, що дозволяє їм фіксувати маневри українських перехоплювачів. Такі пристрої монтують як зверху, так і знизу корпусу дрона, а отримане відео передається до Росії в режимі реального часу.

Що потрібно знати

На "шахедах" фіксують встановлення камер заднього огляду з передачею відео в реальному часі

Призначення цих камер може стосуватися розвідки маршрутів або ухилення від українських перехоплювачів

Модифіковані дрони вирізняються додатковими антенами на хвостовій частині

Про це повідомив військовий експерт із систем зв’язку та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він наголошує, що наразі невідомо, чи використовують ці камери для розвідки коридорів прольоту, чи для виконання маневрів ухилення від українських літальних перехоплювачів.

Експерт зазначив, що такі модифіковані "шахеди" легко ідентифікувати – вони мають додаткові антени, розташовані на краях хвостової частини.

"Шахед" з камерами заднього огляду / "Флеш"

Однозначно ворог розуміє небезпеку наших перехоплювачів і в такий спосіб вивчає наші моделі, їхні можливості та їхню тактику Сергій “Флеш” Бескрестнов

Камера заднього огляду на "шахеді" / Флеш

