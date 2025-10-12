Блогер Кудо скаржився на борги перед смертю. "Телеграф" дізнався, чи продав він елітну Ferrari 296 GTB за 15 млн

Чоловік відвалив велику суму грошей не лише за машину, а й за номери

Криптопідприємець Костянтин Кудо (прізвище Ганіч), тіло якого знайшли 11 жовтня в Оболонському районі Києва в Lamborghini, мав ще один елітний автомобіль – Ferrari 296 GTB . Це елітна модель вартістю близько 15 мільйонів гривень, вона єдина в Україні. І, що цікаво, незадовго до смерті Кудо говорив про борги, але цю машину не продав.

Що потрібно знати:

Померлий блогер та криптопідприємець мав у власності дороге авто та ексклюзивні номери

Ганич не продав машину, хоча скаржився на фінансову скруту

Ferrari 296 GTB коштує на ринку від 342 до 371 тисячі доларів

Джерела "Телеграфу" повідомили, що машина за документами досі належить блогеру та криптопідприємцю Костянтину Ганічу. Журналісти видання розібралися, що це за автомобіль Ferrari 296 GTB, скільки коштує та як виглядає.

Костянтин Кудо (Ганіч) їздив на Ferrari 296 GTB

"Телеграф" у 2025 році вже писав про появу Ferrari 296 GTB на київських вулицях. Тоді ми з’ясували, що власником спорткара є Ганіч Костянтин Тарасович, 1993 року народження.

У травні 2025 року Ferrari 296 GTB бачили у Києві

Як виглядає Ferrari 296 GTB

Крім вартості самого автомобіля (близько 15 млн грн), його власник не пошкодував коштів і на ексклюзивні номерні знаки — за престижну комбінацію AA0001CX він заплатив близько 115 тисяч гривень. Такі VIP-номери з ідентичними літерами та символічними цифрами традиційно вважаються статусним аксесуаром серед власників елітних авто.

Що відомо про Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB – це гібридний суперкар, випущений італійським виробником у 2023 році (модель вперше зійшла з конвеєра у 2021). Як і всі Ferrari, автомобіль надпотужний: під капотом у нього встановлений 3-літровий V6 з подвійним турбонаддувом сумарною потужністю близько 830 кінських сил і моментом, що крутить, більше 740 Нм. Розгін від нуля до сотні займає лише 2,9 секунди, а максимальна швидкість – 330 км/год.

Коштує він на ринку від 342 до 371 тисячі доларів (залежно від модифікації та опцій).

Деталі про смерть Костянтина Ганіча

"Телеграф" писав, що чоловіка знайшли з вогнепальною раною в автомобілі в Києві. Поліція попередньо розслідує справу про самогубство, — перед смертю Кудо стався обвал на ринку криптовалют, через що він міг втратити $30 млн коштів інвесторів. Але деякі знайомі з покійним стверджують, що бізнесмен не міг накласти на себе руки. Адже він "володів холодним і стабільним розумом". За їхньою версією, бізнесмена вбили за борги.