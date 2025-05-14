У мережі немає жодного їхнього фото: що відомо про батьків ексрадника ОП Арестовича

Батьки блогера залишаються непублічними

Олексій Арестович був радником Офісу президента та навіть оголошував про намір балотуватися в президенти. Він став популярним на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли "підтримував" українців і розповідав, що війна закінчиться через 2-3 тижні. А згодом Арестович виїхав з України та почав поширювати російську пропаганду, за що проти нього ввели санкції.

"Телеграф" розкаже, хто є батьками Олексія Арестовича та як вони познайомилися.

Що відомо про батьків Олексія Арестовича

Про батьків колишнього радника Офісу президента відомого небагато. Мама, Тамара Олексіївна Арестович, є росіянкою. А батько, Микола Сергійович Арестович, має польсько-білоруське походження.

Олексій народився у місті Цітелі-Цкаро (сьогодні Дедопліс-Цкаро), що у Грузії. Натомість його батько Микола походить із села Рабак, що у Білорусі. Він ходив до школи у сусіднє село Сороги.

Арестович у дитинстві й зараз, фото WikiMedia Commons

Місцевий житель Валерій Васильович розповідав, що між Миколою Арестовичем і Тамарою з'явилась симпатія ще у шкільні роки. Дівчина походила із сусіднього села Волошеве, утім, її прізвища Валерій не пригадав. Миколу ще називали у селі "Пекар".

"У шкільні роки хто тільки не закохувався. Така любов, як ми з друзями помічали, була ще з п’ятого класу й у учнів Сорогської школи — Миколи Арестовича та Тамари з сусіднього села Волошеве (її прізвища, на жаль, не пам’ятаю). Арестовичів, Сєврукових, Міхневичів у Сорогах було багато. Тому всім давали ще додаткові прізвиська. Миколу називали по-вуличному — "Пекар", — розповідав Валерій.

Васильович поділився, що Арестович носив портфель своїй майбутній дружині у сусіднє село. Згодом хлопець вступив до військового училища, і Тамара переїхала з ним. Для довколишніх складалось враження, що вони "не могли прожити й години один без одного". У 1975 році у подружжя з'явився син Олексій.

Арестович у дитинстві, фото з мережі

"Зі школи він ніс її портфель через Сороги. Забіжить додому дорогою, залишить свою сумку — і знову разом ідуть до Волошевого. Але от у 1965 році закінчилися шкільні роки чудові. Арестович вступив до вищого військового училища в Україні, Тамара поїхала з ним — вступила до бібліотечного інституту. Однак там, як згодом стало відомо, розійшлися дороги Миколи Арестовича і Тамари. Пекар одружився з українською дівчиною (до речі, її теж звали Тамара). А 3 серпня 1975 року в нього народився син Олексій", — поділився селянин.

Арестович розповідав в інтерв'ю, що його дитинство було непростим. А все тому, що тато був військовим. Через фах батька родина часто змінювала місце проживання. Зокрема, Олексій змінив 11 шкіл за 10 років. Таке життя залишило відбиток на ньому.

Арестович постійно переїжджав через професію батька, фото з мережі

"У мене було дуже складне дитинство. Батька я практично не бачив, тому що він був військовим. За все своє дитинство я його бачив всього 20 разів. Було дуже багато переїздів. За 10 років я навчався в 11 школах. Тільки знайшов друзів і одразу їх втратив. І це серйозно на мене вплинуло", — каже Арестович.

Батьки Арестовича ведуть непублічний спосіб життя. Вони не дають інтерв'ю та не хочуть бути медійними. У мережі немає жодної їхньої світлини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків першої леді Олени Зеленської. Її батько працює у Верховній Раді.