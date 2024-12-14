Громадська діячка публічно поскандалила з Лаченом. Дійшло до поліції

Блогеру дівчина запропонувала пройти "публічний поліграф"

Українська громадська діячка Марія Барабаш написала заяву в поліцію на блогера-мільйонника Ігоря Лаченкова. Дівчина запевняє, що він погрожував їй убивством у соцмережах.

Барабаш написала заяву у Печерському відділенні поліції у Києві, однак у ній зазначено, що їй погрожувала "невідома особа". Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі. Також дівчина запропонувала Лаченкову "пройти поліграф" та зазначила, що "її не залякати".

Передісторія конфлікту

Волонтер та антикорупціонерка Марія Барабаш написала заяву в поліцію нібито на Ігоря Лаченкова, якого звинуватила у погрозі вбивством.

Лаченков, за її словами, "купив" Telegram-канал WARSHAL, де вже понад 200 тисяч підписників, і почав там публікувати погрози всім, хто якимось чином "перейшов йому дорогу".

Саму Барабаш у цьому каналі звинуватили в тому, що вона бере "гроші у росіян", а потім опублікували фото вбитої Ірини Фаріон.

Барабаш у всьому цьому звинуватила Лаченкова і запропонувала блогеру "пройти публічний поліграф". При цьому в тексті заяви зазначено, що їй у соцмережах погрожує "невідома особа" і прізвище волонтера там навіть не фігурує.

"Заяву про погрози вбивства в поліцію подала. Мене не залякати!!! А Ігорю Лаченкову пропоную пройти обом публічний поліграф в обраній ним компанії. Я готова. Бо схоже до мене на зустріч він так і не прийде. Злякався", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, Барабаш заявила, що "напав" у соцмережах на неї буцімто Лаченков саме після того, як вона опублікувала два поста з жорсткою критикою Зеленського та Єрмака.

Однак жодного коментаря, який би залишив Барабаш особисто Лачен, так ніхто так і не надав.

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу Ігор Лаченков цю ситуацію ніяк не прокоментував.

Також його причетність до Telegram-каналу WARSHAL не доведено, і невідомо, хто там є адміністратором.

Хто такий Ігор Лаченков

Ігор Лаченков (Лачен) — це блогер-мільйонник, автор Telegram-каналу "Лачен пише" та відомий волонтер. Лаченков народився у Дніпрі та навчався на економічному факультеті Харківського університету. Нині йому 25 років.

У червні 2022 року Сергій Притула разом із Лаченом запустили проект "Народний Байрактар", у рамках якого за три доби було зібрано 600 мільйонів гривень.

Тоді компанія Baykar передала три байрактори Україні безкоштовно, а на зібрані гроші волонтери купили штучний супутник для потреб ЗСУ.

У 2023 році Ігор повідомив, що отримав медаль "За сприяння військовій розвідці України ІІ-го ступеня". Нагороду йому особисто вручив голова ГУР МО Кирило Буданов.

Хто така Марія Барабаш

Барабаш Марія Юріївна – волонтер, громадський діяч, голова правління антикорупційної громадської організації "СПРОТИ", голова наглядової ради "Спочатку справи", співзасновник Спілки Українських Підприємців (СУП).

Організувала понад 100 бізнес-подій за участю понад 120 000 відвідувачів у 13 країнах світу, серед яких Україна, Польща, США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Ізраїль, Сінгапур, Малайзія та інші.

Засновник та організатор таких форумів, як "Invest & Trade in Ukraine", "Український агропромисловий експортний форум", "Український енергетичний тиждень", "Український газовий інвестиційний форум" та багато інших.

Нагадаємо, на Лаченкова раніше подавала до суду колишня заступник головного редактора підсанкційного видання "Страна.ua" Світлана Крюкова. Вона вважає, що блогер зазіхнув на її "честь, гідність та ділову репутацію".

Ігор Лаченков спокійно відреагував на інформацію про позов проти нього. Він назвав Крюкову "проросійською" та звернувся до СБУ з проханням "припинити цю ганьбу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Гончаренко та Притула зчепилися через тисячу гривень. Конфлікт між політиком та волонтером тривав не один день, а до сварки приєднався і проросійський блогер Анатолій Шарій.