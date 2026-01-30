Жорсткі відключення діють не у всіх областях. Графіки на 30 січня
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у пʼятницю, 30 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Загального графіка відключень електроенергії більше немає. Натомість і надалі є графік погодинних відключень, але в оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально за своєю адресою перевіряти, коли саме планується відключення світла.
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Раніше "Телеграф" писав, що у ДТЕК пояснили, чому один будинок у Києві може мати дві черги відключень, або залишитись без графіків взагалі.