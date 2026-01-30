Жесткие отключения действуют не во всех областях. Графики на 30 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Так что в пятницу, 30 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 30 января

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 30 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 30 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 30 января

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 30 января

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 30 января

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 30 января

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 30 января

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 30 января

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 30 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 30 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 30 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 30 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 30 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 30 января

Тернопольская область

Общего графика отключений электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально по своему адресу проверять, когда именно планируется отключение света.

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 30 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 30 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 30 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 30 января

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 30 января

