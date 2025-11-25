"Це знущання". Засніжена електричка на Закарпатті обурила українців: що кажуть в УЗ (відео)

Дехто вже почав називати цей транспорт "полярним експресом"

В одній з електричок "Укрзалізниці" українців чекав зимовий холод та навіть сніг у вагонах. Прикрий інцидент стався на сполученні №6541/6542 Сянки-Ужгород.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідне відео. Зауважимо, що коли саме стався інцидент невідомо, однак відео з'явилось ввечері 24 листопада.

Що кажуть в "Укрзалізниці"

"Телеграф" вирішив зв'язатись з УЗ та уточнити деталі про прикрий інцидент. Однак пресцентр відмовився давати коментарі, запевнивши, що нічого про засніжені тамбури не знає.

"Ні, нічого не чула про електричку Сянки-Ужгород. Наразі без коментарів", — відповіла жінка у пресцентрі.

Засніжена електричка на Закарпатті

На кадрах показано, що частина поїзда між вагонами заметена снігом. І не просто трошки звідкись надуло, а добрячі кучугури утворились. Ба більше у вагонах в середині досить холодно. Ба більше QR-коди у вагонах, за якими пасажири можуть залишати коментарі та скарги пошкоджені.

За словами пасажирів, електричка курсує маршрутом без опалення, яке нібито вмикають після суперечок з провідниками. Окрім того, самі вагони всередині сильно продуваються, тому українці мерзнуть під час поїздок.

Користувачі в мережі були здивовані та обурені таким станом електрички. Чимало людей писало, що це суцільний жах. Однак знайшлись й саркастичні коментарі про полярний експрес:

Нема слів. За стільки років, щоб не купити нову електричку.

Не перший рік — не перший випадок! Давно вже слід замінити електропоїзди з цим сполученням!!!

Жах…. Невже пасажири не заслуговують на нормальні умови проїзду в електричках?!

Не платіть за це знущання.

Полярний експрес.

