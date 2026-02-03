Загадкові кільця помітили в небі над Україною: як незвичне явище пов’язане з війною (фото, відео)

Незважаючи на зовнішню красу, такі сліди залишаються символом війни

У небі над Україною помітили незвичайне явище – кільцеподібні інверсійні сліди білого кольору. Однак це не рідкісний подарунок природи, а лише сліди від ворожої ракети.

Що потрібно знати:

Інверсійні сліди — це не дим і не хмари, а кристали льоду у верхніх шарах атмосфери

Незвичайна форма вказує на маневри об’єкта у польоті

Кільця можуть зберігатися в небі досить довгий час, поступово розширюючись і розшаровуючись під дією вітрів

Відповідне фото та відео було опубліковано у Telegram-каналі "Тризуб". Наголошується, що такі сліди з’явилися внаслідок виконання ракетою кругового маневру.

Подібні маневри застосовуються для ускладнення перехоплення та роблять рух мети менш передбачуваним для систем ППО.

Інверсійні (конденсаційні) сліди утворюються на висотах, де температура повітря значно нижче нуля. Вихлопні гази реактивного двигуна містять водяну пару, яка при різкому охолодженні швидко конденсується і перетворюється на дрібні кристали льоду. Саме вони формують видимі білі смуги та хмари у небі.

Іноді вони можуть зберігатися в небі досить довгий час, поступово розширюючись і розшаровуючись під дією вітрів.

Інверсійні сліди сліди на небі. Фото: "Тризуб"

У мирний час такі сліди найчастіше можна побачити після пасажирських літаків, які летять прямою траєкторією. Однак при польоті військових об’єктів форма таких слідів може бути значно складнішою.

У коментарях під постом з фото та відео українці впевнені, що світ в Україні обов’язково настане, і тоді подібні сліди в небі будуть лише від пасажирських літаків.

"Буде мир в Україні, обов’язково буде";

"Ракета одна — над одним містом цей слід"

