"Дуже поганий знак": незвичне явище у Краматорську налякало людей, що то було (відео)

Начальник науково-дослідного відділу вже пояснив поведінку птахів

У Краматорську незвичне явище з птахами налякало місцевих. Пернаті рано вранці збились у величезну зграю та літали над містом.

Про це повідомляють місцеві канали. Дехто в коментарях писав, що таке явище — передвісники біди і нібито його бачили у 1941 році.

На опублікованому відео видно, як птахи збились у величезну зграю та кружляли над одним з районів Краматорська. Видовище нагадувало кадри з фільмів жахів чи трилеру. Начальник науково-дослідного відділу РЛП "Краматорський" Костянтин Курячий, вже пояснив поведінку птахів, передає Kramatorsk Post.

Як зазначив експерт, птахи на відео — це граки та невелика кількість галок. Для їхнього виду притаманно збиватись у настільки величезні зграї. Такими групами вони щодня здійснюють переліт з місця ночівлі до місця годування. Якщо говорити саме про граків, то у великих містах взимку годуються вони на сміттєзвалищах.

"Місця масового годування граків в околицях Краматорська — переважно сміттєзвалища. Раніше ними були також поля. Місця ночівлі — деревні масиви й лісосмуги в затишних локаціях, тобто на відносній віддаленості від зон активної діяльності людини", — каже Курячий.

Він наголосив, що величезна зграя на відео — це звичайне природне явище і містики в ньому немає. Птахи просто здійснювали свої щоденні перельоти, щоправда, досить низько. Це пов’язано із погодними умовами.

У коментарях під відео люди не тільки вбачали в цьому польоті птахів поганий знак, а й згадували фільми жахів, де траплялись схожі події. Однак були й ті, хто розповів, куди літають граки щодня у Краматорську. Люди писали:

Взагалі вони кожен ранок летять у бік Дружківки на сміттєзвалище, а в ввечері назад. Це ворони, вони постійно літають туди на сміттєзвалище.

Та літають постійно.

Це відбувається щороку, вранці летять на звалище, а ввечері повертаються на дах ТЕЦ.

Це "воронка прокляття"… Хто читав або дивився "Нічна варта", той зрозумів.

Перед 1941 р. таке було з воронами.

У Костянтинівці перед початком всього жаху теж птахи літали величезними зграями. Старі люди казали, що це не на добро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні нещодавно побачили полярне сяйво. Вже відомо, чому воно утворилось.