Загадочные кольца заметили в небе над Украиной: как необычное явление связано с войной (фото, видео)

Несмотря на внешнюю красоту, подобные следы остаются символом войны

В небе над Украиной заметили необычное явление — кольцевидные инверсионные следы белого цвета. Однако это не редкий подарок природы, а лишь следы от вражеской ракеты.

Что нужно знать:

Инверсионные следы — это не дым и не облака, а кристаллы льда в верхних слоях атмосферы

Необычная форма указывает на манёвры объекта в полёте

Кольца могут оставаться в небе достаточно долгое время, постепенно расширяясь и расслаиваясь под действием ветров

Соответствующее фото и видео были опубликованы в Telegram-канале "Тризуб". Отмечается, что такие следы появились в результате выполнения ракетой кругового маневра.

Подобные манёвры применяются для усложнения перехвата и делают движение цели менее предсказуемым для систем ПВО.

Инверсионные (конденсационные) следы образуются на больших высотах, где температура воздуха значительно ниже нуля. Выхлопные газы реактивного двигателя содержат водяной пар, который при резком охлаждении быстро конденсируется и превращается в мельчайшие кристаллы льда. Именно они формируют видимые белые полосы и облака в небе.

Иногда они могут сохраняться в небе довольно долгое время, при этом постепенно расширяясь и расслаиваясь под действием ветров.

Инверсионные следы следы в небе. Фото: "Тризуб"

В мирное время такие следы зачастую можно увидеть после пассажирских самолётов, которые летят по прямой траектории. Однако при полёте военных объектов форма таких следов может быть значительно сложнее.

В комментариях под постом с фото и видео украинцы уверены, что мир в Украине обязательно наступит, и тогда подобные следы в небе будут лишь от пассажирски х самолетов.

"Будет мир в Украине, обязательно будет";

"Ракета одна — над одним городом этот след"

