Зима близько: скільки коштує вугілля для опалення та як отримати допомогу від держави

Вугілля дорожчає — як зекономити? Усе про ціни, витрату, сорти, пільги та допомогу від міжнародних партнерів

Складна ситуація в енергосистемі через удари РФ по генеруючих потужностях змусила частину українців замислитися про інші джерела опалення. Але вони також вельми не дешеві. Для опалення використовують дрова, твердопаливні брикети та вугілля.

"Телеграф" розібрався, скільки коштує чорне паливо, яке потрібно обирати та скільки його потрібно на сезон. Також, в Україні є способи зекономити на опалення вугіллям.

Яке вугілля потрібне для опалення

Вугілля обирають залежно від типу котла, бажаної тривалості горіння та температури. Антрацит – це найкращий варіант з високою тепловіддачею та тривалим горінням, тоді як довгополуменеве газове вугілля (ДГ) має нижчу теплотворність, але підходить для котлів тривалого горіння, забезпечуючи стабільний жар до 8 годин. Їх часто використовують разом. Деревне вугілля зазвичай не використовують для опалення.

Фракція (розмір шматків) залежить від типу котла: дрібніші для автоматичних котлів, більші – для котлів із ручним завантаженням. Вона позначається спеціальним маркування

Види фракцій вугілля:

плита (П) — від 100 мм

великий / кулак (К) — 50-100 мм

кулак-горіх (КО) — 25-100 мм

горіх (О) — 25-50 мм

невеликий (М) — 13-25 мм

насіння (С) — 6-13 мм

штиб (Ш) — 0-6 мм.

Скільки коштують різні види вугілля

Вартість вугілля залежить від його виду. Кам'яне вугілля ДГ фракцією 13-100 мм можна знайти за ціною від 9000 грн за тонну. Проте це далеко не "стеля" ціни — в мережі є пропозиції і у 30000 за тонну ДГ. Антрацит коштує в середньому близько 13,5 тисяч за тонну.

Ціна за тонну антрациту

Ціна за тонну ДГ

Низька ціна на кам'яне вугілля

Скільки вугілля потрібно на зиму

За різними підрахунками, для опалення будинку площею в 100 кв.м. потрібно щонайменше 5 тонн вугілля на холодний сезон. Однак для деяких котлів показники можуть сягати 10 тонн в сезон. Кількість вугілля для опалення залежить не тільки від площі будинку. Важливо, щоб він був гарно утеплений, а також впливає погода. Сам тип вугілля та ефективність котла грають не останню роль.

Як зекономити на вугіллі для опалення

Для домогосподарств, які опалюють житло виключно твердим паливом і не мають централізованого опалення чи газу, є можливість оформити житлову субсидію або пільгу на придбання вугілля. Така допомога надається раз на рік — на один опалювальний сезон, за умови подання заяви та декларації про доходи.

Особи, внесені до Реєстру пільговиків, можуть отримати пільгу на тверде паливо за спрощеною процедурою — достатньо заяви та довідки про наявність пічного опалення. Важливо, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих Захисників отримують пільги незалежно від рівня доходів. Окрім державної підтримки, мешканці територій, де велися бойові дії, можуть отримати одноразову грошову допомогу від міжнародних партнерів. Така допомога становить 19 400 гривень на одне домогосподарство і виплачується на весь опалювальний сезон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при наданні субсидії перевірятимуть, чи не отримували вже допомогу на опалення від міжнародних організацій. При дублюванні, допомогу не надаватимуть.