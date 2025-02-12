Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в ОП

До нього "відправляли посильних", зокрема від депутатського корпусу

Президент Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення його намагались вбити. А під час одного з замахів на нього загинули люди всередині Офісу президента.

Про це глава держави розповів в інтервʼю The Guardian. Відео інтерв'ю Зеленського для західного видання оприлюднила пресслужба президента.

Були люди, які хотіли вбити. Були й постріли тощо. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. Вони тиснули,

Крім того, в цей час до нього "відправляли посильних", зокрема від депутатського корпусу, які "приходили і казали, що "завтра нас окупують, треба бігти". Також йому телефонували лідери різних країн і просили виїхати.

Він каже, що такий фізичний тиск Росія чинила на нього, вимагаючи підписати мирний договір, від якого він відмовився, вважаючи його "зрадою національних інтересів України".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві Служба безпеки України (СБУ) викрила чоловіка та жінку, які готували замах на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Фігурантів спіймали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.