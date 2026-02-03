Полетів до Росії: над Харковом засікли дивний пасажирський літак

Маяк літака почав передавати дивні дані.

Радари засікли дивний політ над Україною. Пасажирський літак нібито пролетів над Харковом та приземлився в Росії.

Про це свідчать дані Airnavradar. Так, згідно з інформацією моніторингового сервісу, 2 лютого його системи виявили загадковий політ пасажирського борту, який порушив повітряний простір України. Він нібито пролетів крізь усю країну і з’являвся поряд із великими містами.

Літак над Україною

Подробиці польоту

В Airnavradar вказують, що йдеться про пасажирський літак російської авіакомпанії "Аерофлот", який прямував із Туреччини до Росії (рейс Анталія-Москва). Однак під час польоту маяк літака почав передавати дивні дані. Нібито літальний апарат відхилилися від курсу та порушили повітряний простір України, пролетівши всю країну наскрізь. Зокрема його засікли над Харковом. Незважаючи на дивності, повідомляється, рейс було завершено успішно.

Літака не було?

Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повітряний простір над нашою країною офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку йдеться про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, аналогічні випадки експерт із авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Чому дані про літаки можуть глючити:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в лютому 2026 року радари вже засікали загадкові рейси.