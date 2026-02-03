Укр

Улетел в Россию: над Харьковом засекли странный пассажирский самолет

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самолет над Украиной
Самолет над Украиной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Маяк самолета начал передавать странные данные.

Радары засекли странный полет над Украиной. Пассажирский самолет якобы пролетел над Харьковом и приземлился в России.

Об этом свидетельствуют данные airnavradar. Так, согласно информации мониторингового сервиса, 2 февраля его системы обнаружили загадочный полет пассажирского борта, который нарушил воздушное пространство Украины. Он якобы пролетел сквозь всю страну и появлялся рядом с крупными городами.

Самолет над Украиной
Самолет над Украиной

Подробности полета

В Airnavradar указывают, что речь идет о пассажирском самолете российской авиакомпании "Аэрофлот", который направлялся из Турции в России (рейс Анталья-Москва). Однако во время полета маяк самолета начал передавать странные данные. Якобы летательный аппарат отклонилися от курса и нарушили воздушное пространство Украины, пролетев всю страну насквозь. В частности, его засекли над Харьковом. Несмотря на странности, сообщается, рейс был завершен успешно.

Самолет над Украиной
Самолет над Украиной

Самолета не было?

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное пространство над нашей страной официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь идет о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, аналогичные случаи эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Почему данные о самолетах могут глючить:

  • передача искаженных данных о местонахождении самолета,
  • сбои в работе наземных приемных станций,
  • помехи в работе GPS,
  • активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Напомним, ранее мы писали о том, в феврале 2026 года радары уже засекали загадочные рейсы.

Теги:
#Украина #Самолет #Радар #FlightRadar24