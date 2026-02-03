Улетел в Россию: над Харьковом засекли странный пассажирский самолет

Маяк самолета начал передавать странные данные.

Радары засекли странный полет над Украиной. Пассажирский самолет якобы пролетел над Харьковом и приземлился в России.

Об этом свидетельствуют данные airnavradar. Так, согласно информации мониторингового сервиса, 2 февраля его системы обнаружили загадочный полет пассажирского борта, который нарушил воздушное пространство Украины. Он якобы пролетел сквозь всю страну и появлялся рядом с крупными городами.

Самолет над Украиной

Подробности полета

В Airnavradar указывают, что речь идет о пассажирском самолете российской авиакомпании "Аэрофлот", который направлялся из Турции в России (рейс Анталья-Москва). Однако во время полета маяк самолета начал передавать странные данные. Якобы летательный аппарат отклонилися от курса и нарушили воздушное пространство Украины, пролетев всю страну насквозь. В частности, его засекли над Харьковом. Несмотря на странности, сообщается, рейс был завершен успешно.

Самолета не было?

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное пространство над нашей страной официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь идет о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, аналогичные случаи эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Почему данные о самолетах могут глючить:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

