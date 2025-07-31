Ракети, що засівають смерть: у столиці знаходять шрапнель після удару "Іскандерів" (фото)

Це вже не перший випадок — подібну шрапнель знаходили і в Черкасах, і в Кривому Розі

Російська ракета з ОТРК "Іскандер" знищила під'їзд багатоповерхівки в Києві. Загалом в столиці зафіксовані п'ять прямих влучань таких ракет. Після обстрілу, у ЖК "Республіка" місцеві знаходять шрапнель — залізні кубики, які мають збільшувати кількість жертв.

Росія не вперше використовує шрапнель у ракетах. Менш як тиждень тому подібні залізні фрагменти знаходили після обстрілу в Черкасах. Тоді в ОВА офіційно повідомили про застосування таких уражаючих елементів. Наголосили — розліт таких фрагментів може бути до кілометра.

Фрагменти шрапнелі, знайдені в ЖК Республіка

Фрагменти шрапнелі з ракети

Після удару у квітні по Кривому Рогу, експерт з авіації та представник української компанії, що працює у сфері РЕБ Анатолій Храпчинський розповідав, що шрапнель з балістичних ракет з Іскандер-М розлітається зі швидкістю 2000 метрів на секунду. Загалом йдеться про до 30 тисяч уламків, розміром по 1,5 см.

Це два гектари території, які накриваються смертельною шрапнеллю. Уламки, що пробивають броню, летять із такою швидкістю, що у цивільних просто немає шансів вижити.

Тільки можна уявити наскільки смертоносними є такі невеликі уламки тільки поглянувши на сліди, які вони лишають у асфальті та бетонних парканах.

Яма в асфальті після удару Іскандером зі шрапнеллю

Сліди удару ракети по Черкасах після атаки 24 липня

Окупанти начиняють шрапнеллю не тільки ракети. Про дрони-шахеди з подібним "начинням" неодноразово попереджали експерти.

Раніше "Телеграф" показував, в якому стані після обстрілу ЖК Республіка. Тим часом у Києві продовжує зростати кількість жертв та постраждалих.