ППО має лише кілька хвилин. Куди дістане новий "Іскандер" з дальністю до 1000 км (карта)

Новий "Іскандер" може загрожувати не лише Україні, а й країнам Європи

Росіяни могли доробити та випустити в бойове застосування ОТРК "Іскандер" з дальністю в 1000 кілометрів. Це комплекс, що випускає балістичні ракети, які надзвичайно важко збити.

Що потрібно знати:

В разі застосування ОТРК на 1000 км, час реакції української ППО/ПРО скорочується до 2–7 хвилин

Ракета маневрує на всій траєкторії і пікірує майже вертикально

За швидкістю вона наближається до "Кинджала"

Ракета може нести звичайну або ядерну бойову частину

Про фіксацію першого пуску "Іскандер-М" на відстань близько 800 км пише військовий оглядач Роман Бочкала. Він наголошує — в такому випадку "вікно" для реакції протиповітряної оборони зменшується до пари хвилин.

Він пояснив, що росіяни зробили з зброї тактичного рівня майже стратегічну. В стандартній ракеті збільшили кількість палива та потужність двигуна, щоб вона летіла значно далі — до 900–1000 км і більше. За швидкістю вона наближається до "Кинджала", при цьому маневрує під час польоту, а на фінальному етапі вона падає майже вертикально, під кутом до 90 градусів, що ще більше ускладнює роботу ППО.

Ракета ОТРК

Така конфігурація істотно знижує час попередження: замість 15–20 хвилин, як у випадку МіГ-31К, вікно реакції для ППО/ПРО зменшується до 2–7 хвилин залежно від району пуску. Роман Бочкала, військовий оглядач

Про намір створити "Іскандер-1000" росіяни заявляли ще у лютому 2024 року. У січні 2025 повідомляли про прогрес в побудові.

Що може "Іскандер-1000"

Окрім того, що ці ракети надзвичайно складна ціль для ППО, вони також можуть мати як звичайну бойову частину, так і нести ядерний заряд. Відхилення від цілі, про яке казали в Росії — не більше ніж 5 метрів. Найгірше те, що пуск ракети на 1000 км не можливо відрізнити від пуска на 500 км, стверджують російські пропагандисти.

ОТРК "Іскандер-1000"

Куди може дістати "Іскандер-1000"

Така дальність може бути небезпечна не тільки для України, а й для Європи. В разі пусків з Калінінградської області, вона загрожує Британії, Франції, Німеччині, Данії тощо. В Україні "Іскандер-1000" при потенційному пуску з Брянська може дістати навіть до Закарпаття.

Від Брянська до Закарпаття - менше 1000 км

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія планує до кінця року поставити на чергування "Орєшнік". Знову також "махали ядерною дубинкою".